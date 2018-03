Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Als Oliver Gärtner, Prüfstellenleiter beim TÜV Weinheim und sein Kollege Georg Münd mit ihrem mobilen TÜV-Prüffahrzeug auf den Marktplatz in Großsachsen einbiegen, steht da bereits eine kleine Schlange an Schleppern nebst Besitzern, die alle eine neue Prüfplakette für ihre Fahrzeuge beantragen wollten.

Ein Wunder ist dieser frühe Ansturm eigentlich nicht: Endlich scheint mal wieder die Sonne nach trüben Regentagen - und das bei fast milden Temperaturen. "Da wollen die Landwirte raus und noch was arbeiten, wenn es schon von oben her trocken bleibt", stellt Münd fest.

Das mobile Angebot der TÜV Süd Auto Service GmbH nehmen die Landwirte gerne an. "Es ist doch wichtig, dass am Schlepper alles in Ordnung ist", meint Klaus Bühler aus Leutershausen, der an diesem frühen Nachmittag gemeinsam mit seinem Sohn insgesamt drei Traktoren zur Überprüfung vorstellt. Münd und Gärtner prüfen die Landmaschinen auf Herz und Nieren, sprich, auf die Funktionstüchtigkeit von Bremsen, Licht, Lenkung, Räder, Reifen und Auspuffanlage. "Hauptmängel sind zumeist bei der Bereifung, der Lenkung und den Bremsen vorhanden", meint Münd weiter. Doch heute seien lediglich kleine Mängel festzustellen gewesen: "Keiner war verkehrsunsicher."

Bühler sagt, es sei "sehr angenehm", auf kurzem Wege eine neue Prüfplakette zu bekommen. Seinen 35 Jahre alten Schlepper der Traditionsmarke "Fendt", 1930 in Kempten im Allgäu von Xaver Fendt gegründet und 1997 schließlich von den Erben an den amerikanischen Landtechnikkonzern AGCO Corporation verkauft, hat er unter anderem im Weinbau im Einsatz. "Das ist aber ein Universalschlepper", ergänzt Bühler. Die Landwirte sind froh, wenn sie mit ihren Fahrzeugen nicht auf der Landstraße direkt zum TÜV oder in eine Werkstatt fahren müssen und sich dabei womöglich noch den Unmut hinterherzuckelnder Autofahrer zuziehen. Über die Wirtschaftswege anfahren zu können, macht die Sache leichter.

"Es läuft ganz gut heute", stellen beide Prüfer in ihrem eigens für die achttägige Tour durch die Ortschaften angemieteten Transporter zufrieden fest. Normalerweise steht ihnen ein Wohnmobil nebst Heizung zur Verfügung, doch diesmal mussten sie auf die Notlösung zurückgreifen. Für den Praxistest ist der Unterschied zwar egal, doch ein wenig Komfort schadet in den oft noch eisigen Tagen, wenn die mobile TÜV-Station auf Reisen geht, ja auch nicht. Prüfer Münd macht den Landmaschinen-Check seit 26 Jahren. "Ich habe selbst Schlepper und bin in Weinheim in einem Schlepperclub", erzählt er. Alte Traktoren seien früher nicht selten verschrottet worden. Das sei heute anders, denn inzwischen gelten Oldtimer-Modelle als Liebhaberobjekte, die gehegt und gepflegt werden.