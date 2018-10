Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Für die Theatergruppe des MGV "Sängerbund" Großsachsen war die Nachricht vergangene Woche ein Schock: Eines ihrer Mitglieder befindet sich wegen eines Herzinfarkts im Krankenhaus. Schließlich wollte man in gut zwei Wochen das neue Stück "Rendezvous mit einer Leiche" in der Alten Turnhalle in Großsachsen aufführen.

In diesem Stück sollte Karl-Heinz Deppe "eine tragende Rolle spielen", wie die Leiterin der Theatergruppe, Karin Kunz, erläuterte. Für diese stellte sich jetzt die Frage, ob Deppe bis zum Aufführungstermin wieder gesund wird oder man die Aufführung verschieben soll. "Wir haben uns dazu entschieden, die Aufführung zu verschieben, und das nicht nur wegen der Gesundheit von Karl-Heinz Deppe", gab Kunz an diesem Sonntag bekannt.

Eine Entscheidung, die alle Mitglieder der Theatergruppe, darunter auch Karl-Heinz Deppe selbst, mitgetragen hätten, so Kunz. Leicht gefallen sei der Theatergruppe dieser Beschluss aber nicht, denn nur zu gerne hätte man in zwei Wochen gespielt. Es sprachen jedoch gleich mehrere Gründe für eine Verschiebung.

So fielen zuletzt gleich mehrere Proben aus und das in der heißesten Phase der Vorbereitung. Zudem wollte man Karl-Heinz Deppe nicht weiter unter Stress setzen, und auch für die anderen Mitglieder der Theatergruppe wäre ein Auftritt unter den veränderten Bedingungen Mitte Oktober sicherlich nicht stressfrei gewesen. "Wir müssen locker und lustig genug sein, um das zu rocken", beschrieb Kunz die für den Auftritt notwendige Stimmung im Ensemble. Dass dies die richtige Entscheidung war, habe sich auch daran gezeigt, dass die Stimmung gleich besser wurde, als feststand, dass man den Auftritt verschieben wird. "Am wichtigsten für uns alle ist jedoch, dass es Karl-Heinz Deppe wieder gut geht", betonte Kunz.

"Wir werden nun am 17., 18. und 19. Mai und damit wieder von Freitag bis Sonntag spielen", nannte Kunz den neuen Termin für die Aufführungen des Stücks von Jutta Gutfleisch in der Alten Turnhalle. Die bereits gekauften Karten behielten für den jeweiligen Wochentag, also für Freitag, Samstag oder Sonntag, ihre Gültigkeit. Es sei allerdings möglich, so Kunz, die Eintrittskarten für einen anderen Tag umzutauschen, und selbstverständlich könnten die Karten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde dann erstattet.