Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Nach und nach füllte sich am Maifeiertag das Foyer der Sachsenhalle. Als später dann die Sonne schien, nahmen die Gäste der "Großsaasemer Buwe" auch im Freien vor der Halle Platz. Andere wiederum plauschten lieber an den Stehtischen. Anlässlich ihres Jubiläums schenkten die "Buwe" sogar ihr eigenes Maibier aus.

Vor 20 Jahren hat sich der Verein in Großsachsen gegründet - mit dem Ziel, einen Beitrag zum Erhalt des Brauchtums zu leisten sowie soziale Einrichtungen und Initiativen finanziell zu unterstützen. Erstmals trat die Gruppe beim "Großsaasemer Gassefest" 1999 in Erscheinung. Seit vielen Jahren haben sie ihren Stammplatz beim Flohmarkt in der Kirchgasse, um ihre "Worschd to go" und "Buwespitzel" anzubieten.

Zusätzlich organisiert die Gruppe seit 2007 im Frühjahr und im Herbst einen Flohmarkt "Rund ums Kind". Das Grillfest zum Maifeiertag wurde erstmals 2005 an der Alten Turnhalle veranstaltet. Danach luden die "Buwe" ins Domizil des Geflügelzuchtvereins Großsachsen ein. Seit 2010 feiern sie an der Sachsenhalle. Und so auch diesmal. Erwin Schollenberger, mit Leib und Seele Feuerwehrmann und auch bei den "Großsaasemer Buwe" engagiert, erzählte hier, wie es zum eigenen Bier kam. Eine Abordnung sei nach Ziegelhausen gefahren, um in der "Klosterhofbrauerei" das Bier zu brauen. Neben einem würzigen hellen Bier wurde auch ein deftiges Maibock in die Literflaschen abgefüllt. In der Sonne zu sitzen und bei einem kühlen, selbst gebrauten Bier den Blick auf die heimatlichen Weinberge zu genießen, sei etwas Wunderbares, fand nicht nur "Buwe"-Vorsitzender Christian Würz.

Wie in den Vorjahren kamen auch die Wanderfreunde vom Odenwaldklub Großsachsen, um hier ihre Schlussrast einzulegen. Auf dem Grill brutzelten Steaks und Bratwürste, im Foyer lockten Kaffee und frisch gebackener Kuchen.

Bei der Truppe laufe alles "Hand in Hand", jeder helfe mit und bringe sich ein, sagte Gerd Hildenbeutel in seinem blauen Vereins-T-Shirt mit dem Saasemer Apfelbach-Wappen. Wieder einen Grund zum Feiern gibt es im kommenden Jahr, beim dann 15. Maifest der "Buwe".