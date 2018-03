Hirschberg-Großsachsen. (ze) Mancher Autofahrer mag sich gestern Morgen über den "Schwertransport" gewundert haben, der zu einer vorübergehenden Sperrung der Breitgasse durch die Polizei führte. Beim von einem Traktor gezogenen, rund zwölf Meter langen Bauwagen handelte es sich nicht um einen solchen im klassischen Sinne. Vielmehr war es der Bauwagen, in dem künftig die Außengruppe des evangelischen Kindergartens "Das Baumhaus" untergebracht sein wird und der nun an seinen Platz transportiert wurde.

Zuvor hatte der Wagen für einige Tage an der Grundschule in Großsachsen gestanden, bis die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände unterhalb des evangelischen Kindergartens abgeschlossen waren. Von den Mitarbeitern des Bauhofs wurde er nun mit einem Traktor dorthin gefahren. Rasch war der Bauwagen über die vorhandene Deichsel an den Traktor angehängt, und schon zog dieser den langen Wagen die Brunnengasse hinab in Richtung Breitgasse. Hier sorgte die Polizei dafür, dass es zu keiner gefährlichen Situation mit dem allmählich ausklingenden Berufsverkehr kam. In Höhe der alten Schule gab es noch eine kleine Komplikation. Denn der Bauwagen sollte vom Traktor nicht über den Verbindungsweg zu seinem Standplatz gezogen werden. Dann hätte er mit seiner Deichsel in Richtung evangelischer Kindergarten gestanden, wodurch die Rangierarbeiten erschwert worden wären. Also wurde der Wagen rückwärts den Verbindungsweg hineingefahren. Zur Erleichterung des Fahrers wurde er dafür vom hinteren Teil des Traktors an dessen Vorderachse angehängt, sodass der Fahrer den Bauwagen bestens im Blick hatte, um ihn nahe an seinen Standplatz zu schieben.

Hier übernahm ein Bagger die weiteren Rangierarbeiten, denn der Bauwagen musste noch um fast 90 Grad gedreht werden. Dazu wurde die Deichsel des Wagens durch eine Rundschlinge mit einem Arm des Baggers verbunden und angehoben. So ließ er sich ganz langsam in seine richtige Position bringen. Die Feinarbeit erledigten einige Mitarbeiter des Bauhofs, die den am Bagger hängenden Bauwagen an seinen endgültigen Platz drückten. Denn dieser musste mit seinen vier Stützen genau über den Punktfundamenten von etwa einem halben Meter Durchmesser zum Stehen kommen. "Das habt ihr super gemacht", lobte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer die Bauhofmitarbeiter, nachdem die Stützen auf den Punktfundamenten exakt platziert waren.

In den kommenden Tagen wird der Wagen an die Wasser- und Stromleitungen angeschlossen. Außerdem soll südlich noch ein Verbindungsweg angelegt und zum Gebäude des Kindergartens hin eine Sitzgruppe aufgestellt werden, so Pflästerer. Zudem wird der derzeit gesperrte Verbindungsweg von der Breitgasse zum Kindergarten noch asphaltiert, sodass dieser voraussichtlich Ende Februar wieder begehbar ist. Die Außengruppe des Kindergartens kann dann wohl im März ihr neues Quartier beziehen.