Die Verwaltungsmitarbeiter Bärbel Probst, Rolf Pflästerer und Bürgermeister Manuel Just, Philipp Dechow und Matthias George vom "Internationalen Stadtbauatelier" sowie Martin Stöhrer von der Stadtbaukommission (v.l.) standen am Mittwoch Rede und Antwort. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. "Ich habe mit mehr Resonanz heute Abend gerechnet", sagte Bürgermeister Manuel Just - überrascht von der geringen Anzahl an Bürgern. Bei der Informationsveranstaltung zum Entwurf der Erhaltungs- und der Gestaltungssatzung in der Alte Turnhalle in Großsachsen waren gerade einmal 22 von gut 100 Stühlen besetzt.

"Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen bereits gut informiert sind", mutmaßte der Bürgermeister, um sogleich auf die Hintergründe für die Erstellung der beiden Satzungen einzugehen. "Wir unterliegen gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen, die Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung haben", stellte er fest. In früheren Zeiten habe die Landwirtschaft das Ortsbild geprägt, doch mehr und mehr seien in den vergangenen Jahren Höfe oder Scheunen verschwunden und kleinere Gebäude wurden durch größere, mit mächtigen Kubaturen ersetzt.

Diese Entwicklungen führten zu einer Veränderung des historisch gewachsenen Ortsbildes. Aus der Bevölkerung sei daher der Impuls gekommen, die städtebauliche Entwicklung mitgestalten zu wollen. Daraufhin wurde die Stadtbaukommission als beratendes Gremium des Gemeinderats eingesetzt, der unter anderem Vertreter der Schulen, der Gewerbetreibenden oder von Vereinen angehörten. Aus dem vom Gemeinderat verabschiedeten Ortsbildrahmenplan ergab sich, dass die Ortskerne erhalten bleiben sollen.

Die Instrumente dafür sind bereits mit einem mobilen Gestaltungsbeirat und den Gestaltungsleitlinien für den öffentlichen Raum geschaffen worden. Nun gelte es noch, die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zu beschließen, deren Entwürfe noch bis Freitag, 28. Dezember, öffentlich ausliegen.

Auf diese beiden Satzungen für die Ortskerne Großsachsens und Leutershausens ging der Architekt Philipp Dechow vom "Internationalen Stadtbauatelier Stuttgart" ein, das die Satzungen miterarbeitet hatte. Er zeigte, dass etwa eine kompakte Gebäudeform mit nur knappen Dachüberständen ein charakteristisches architektonisches Element in Hirschberg ist. In der Gestaltungssatzung wurde dazu festgehalten, dass neue Gebäude sich dieser Form anzupassen haben. Aufgesetzte Rollladenkästen seien daher nicht erlaubt, dafür aber Fensterläden als gestalterisches Element.

Um die Fassade größerer Häuser nicht "seelenlos" erscheinen zu lassen, werden weitere gestalterische Elemente wie eine Begrünung der Fassade vorgeschlagen. Und mit der Erhaltungssatzung sorgt man dafür, dass Gebäude in den Ortskernen nicht ohne Genehmigung abgerissen werden können.

In der nachfolgenden Diskussion merkte Altgemeinderat Götz Kaiser, der sich bereits 2014 für eine Gestaltungssatzung ausgesprochen hatte, an, dass in dieser nun der sogenannte "Aufschiebling" nicht vorgeschrieben ist. Der sorgt dafür, dass die Dachneigung nahe der Dachtraufe etwas geringer wird. "Wir wollen nicht die historischen Bauformen kopieren", erläuterte Dechow. Der "Aufschiebling" werde nur durch eine besondere Dachkonstruktion notwendig, die heutzutage nicht mehr gängig sei. "Der Aufschiebling beeinflusst den Charakter des Hauses positiv", befand aber Kaiser. Er sprach sich dafür aus, dieses Element in die Gestaltungssatzung aufzunehmen.

Einige andere Fragen bezogen sich auf die Nutzung von alten Scheunen. "Was passiert, wenn ich die Scheune nicht erhalten kann?", wollte Susanne Tröscher, die Eigentümerin des ehemaligen Zollhauses in Großsachsen, wissen. "Sollte es wirtschaftlich nicht zumutbar sein, die Scheune zu erhalten, gibt es keinen vorgegebenen Weg", erklärte Dechow. So könne etwa die Gemeinde überlegen, ob sie die Scheune übernehmen will. Aber es könne niemand dazu verpflichtet werden, ein Gebäude zu erhalten.

Schließlich ging es um die geringe Bürgerbeteiligung an der Veranstaltung. Altgemeinderat Jürgen Glökler fand, dass die Gemeinde zu wenig für die Veranstaltung geworben habe. Dem entgegnete Just, dass man auf der Homepage der Gemeinde, im Mitteilungsblatt und in der Presse darauf hingewiesen hatte.