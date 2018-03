Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Gleich drei Ehrenmitgliedschaften verlieh am Mittwochabend der Partnerschaftsverein Hirschberg bei seiner Mitgliederversammlung im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen. Der Vereinsvorstand hatte beantragt, Francoise Groitzsch, Peter Johe und Werner Oeldorf zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, und die rund 60 zur Versammlung erschienenen Vereinsmitglieder folgten dem Antrag einstimmig. Zuvor war der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jörg Boulanger auf die Verdienste der drei Vorgeschlagenen um die Beziehungen zu den Partnergemeinden Hirschbergs eingegangen.

"Sie hat die Partnerschaft mit Brignais seit den frühen Anfängen gelebt und mitgestaltet", erinnerte der stellvertretende Vorsitzende an die vielfältigen Aufgaben, die Francoise Groitzsch nicht nur im Verein übernommen hatte. So war sie immer wieder als Dolmetscherin tätig, nahm Gäste aus Frankreich bei sich auf, war Mitglied der Partnerschaftskommission und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Partnerschaftsvereins. "Sie zeigte ein weit über ein normales Vereinsmitglied hinausgehendes Engagement", fasste Boulanger die Verdienste von Francoise Groitzsch zusammen.

Johe "Mann der ersten Stunde der Partnerschaften"

Peter Johe bezeichnete Boulanger "als Mann der ersten Stunde der Partnerschaften", der ein "herausragendes Engagement" für die Partnerschaft mit den Gemeinden Brignais, Schweighouse und Niederau einbrachte. So war Peter Johe über viele Jahre hinweg nicht nur Mitglied der Partnerschaftskommission, sondern gehörte als stellvertretender Vorsitzender auch dem Gründungsvorstand des 2005 ins Leben gerufenen Partnerschaftsvereins an. Zudem organisierte er immer wieder Reisen in die Partnergemeinden Hirschbergs.

Von 2009 bis 2017 war Werner Oeldorf Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Doch die Aktivitäten des Ehrenbürgermeisters um die Partnerschaften mit anderen Gemeinden reichen viel weiter zurück. Als Bürgermeister der Gemeinde war in den 1980er Jahren auf seine Initiative hin die Partnerschaftskommission gegründet worden, die dafür sorgte, dass partnerschaftliche Verbindungen mit anderen Gemeinden hergestellt wurden. Nach dem Ende der DDR baute er zudem die Verbindung zu Niederau zu einer Partnerschaft aus. Zusammenfassend stellte Boulanger fest, dass Werner Oeldorf weit über seine Dienstpflichten als Bürgermeister hinaus für die Partnerschaften mit anderen Gemeinden gewirkt hat.

Nicht ganz so weit in die Vergangenheit blickte Vorstandsmitglied Gerhard Bornmann in Vertretung der Schriftführerin Linda Möllers zurück, nämlich auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dabei erinnerte er etwa an die Beteiligung des Partnerschaftsvereins am französischen Markt in Mannheim oder die Aufnahme von vier jungen Gästen aus Brignais durch Gastfamilien in Hirschberg. "Die Jugendlichen waren begeistert von ihrem Aufenthalt in Hirschberg und wollen wiederkommen", berichtete Bornmann. Er ging aber auch auf die Aktivitäten des im vergangenen Jahr neu gewählten Vorstands ein, zu denen etwa die Teilnahme an weiterführenden Seminaren beim Institut français gehören. Zudem habe sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, die Präsenz des Vereins in den sozialen Netzwerken zu verstärken.

Auch das kommende Jahr ist wieder voller Aktivitäten, die Vorsitzende Danielle Fouache vorstellte. So wird der Verein wieder auf dem französischen Markt in Mannheim vertreten sein. Eine besondere Aktion ist dabei die Teilnahme von einigen Schülern der Französisch AG der Grundschule Großsachsen, die französische Lieder vortragen werden.