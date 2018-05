Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Zum siebten Mal gastieren die "Dorfmugge" auf dem Spargelhof Reisig. Dann wird wieder der gemeinhin als "Rolle" bezeichnete Traktoranhänger zur Bühne und der Innenhof der Großsachsener Spargelfarm zum Open-Air-Konzertsaal umfunktioniert. "Little Woodstock", wie diese Veranstaltung auch liebevoll genannt wird, findet am Samstag, 7. Juli, statt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Seit 2012 gibt es diese beliebte Veranstaltung in besonderem Ambiente auf dem Spargelhof. Und "schuld" daran ist, wenn man’s genau nimmt, das königliche Gemüse. Als nämlich damals "Dorfmugge"-Musiker Matz Scheid während des Einkaufs bei seinem Spargellieferanten mit Hermann Reisig ins Plaudern kam und beide feststellten, dass der Platz, an dem sie gerade standen, wie geschaffen war für eine Open-Air-Veranstaltung, war die Idee geboren. Und schon im September desselben Jahres hieß es zum ersten Mal "Dorfmugge auf dem Spargelhof". In der Zwischenzeit hat sich der Termin aufgrund der etwas verlässlicheren Wetterlage auf Anfang Juli eingependelt.

Wie immer, wenn Stephan Ullmann und Matz Scheid auf dem Reisig-Hof in die Saiten greifen und ihre Songs in die Sommernacht schmettern, begrüßen sie auch in diesem Jahr wieder hochkarätige musikalische Gäste. Matthias "Mattl" Dörsam (unter anderem "Rodgau Monotones") an Saxofon und Flöte sowie Tobias Escher (unter anderem "Odenwälder Shanty Chor") an Akkordeon und Percussion wurden für das Reisig-Open-Air angeheuert. Beide sind seit vielen Jahren als Profimusiker mit den verschiedensten Projekten auf Tour und bekannt für ihr virtuoses Spiel. Auch die Verpflegung des Publikums ist geregelt: Wie immer sorgen Familie Reisig und ihre zahlreichen Helfer dafür, dass niemand Hunger und Durst leiden muss.

Info: "Dorfmugge" und Gäste am 7. Juli, 20 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), Spargelhof Reisig. Vorverkauf: Fäßlers Ecklädchen, Landstr. 12, und Spargelhof Reisig, Lobdengaustr. 26.