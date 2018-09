Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Es tut sich was im "Zähringer Hof". Ende September 2013 hatte sich das damalige Pächter-Ehepaar in den Ruhestand verabschiedet. Und seitdem blieb es ruhig um den ehemaligen Landgasthof an der Landstraße.

Jetzt aber kehrt wieder Leben in die Räume ins Erdgeschoss: Sonia Frank-Luron, eine in Großsachsen lebende Französin, will dort eine Aikido-Schule und eine Malwerkstatt aufbauen. Einen weiteren Raum möchte die diplomierte Grafikrestauratorin als Atelier nutzen.

Hermann Hillen, Geschäftsführer der Süddeutsche Rohtabake GmbH, die Eigentümerin des Gebäudes ist, freute sich über diese Entwicklung. Noch müssen allerdings Umbauarbeiten erfolgen. "Vor allem der Sanitärbereich muss gemacht werden", sagte er der RNZ. Das Obergeschoss werde weiterhin für Wohnungen genutzt.

Die Arbeiten in dem gut 100 Jahre alten Gebäude und Formalien dauern doch etwas länger als gedacht, sodass die künftige Mieterin Frank-Luron wohl erst im Januar 2019 und nicht, wie ursprünglich geplant, im November mit ihrem Projekt starten kann.

Doch wie ist sie überhaupt auf die Idee gekommen? "Der 'Zähringer Hof' ist nur drei Minuten zu Fuß von meiner Wohnstätte entfernt", erzählt die 43-Jährige, die ursprünglich aus der Bretagne stammt, mit charmantem französischen Akzent. Schon im vergangenen Jahr setzte sie sich mit Hillen in Verbindung. Und so kam alles ins Rollen.

Frank-Luron restauriert nicht nur als Selbstständige historische Bücher, sondern arbeitet auch als Aikido-Trainerin beim Budo-Club in Hemsbach. Da für die dreifache Mutter - das jüngste Kind ist erst sieben Monate alt - der Fahrtweg doch etwas weit ist, war ihr an einer näherliegenden Trainingsstätte gelegen.

Hinzu kam, dass ihr das aktuelle Atelier für ihre Restaurationsarbeiten zu klein geworden war - und sie nach einer größeren Lösung suchte. Die sie mit dem "Zähringer Hof" auch fand.

Seit 2006 lebt sie in Großsachsen, seit 15 Jahren in Deutschland. Ihren Mann hat sie in Paris kennengelernt. Und weil dieser in Eppelheim einen Job bekam, verschlug es die Familie an die Bergstraße.

Hier lebt und arbeitet die Powerfrau jetzt, die ihre vielseitigen Tätigkeiten nicht als Widerspruch sieht: "Ich mag die Mischung", sagt Frank-Luron und lacht.

Schon mit zwölf Jahren begann sie mit Aikido, einer japanischen Kampfkunst, mittlerweile hat sie den 4. Dan. Bei den Ferienspielen von der Grünen Liste Hirschberg gab sie in diesem Jahr einen Schnupperkurs.

Ihre Trainerausbildung absolvierte sie in Frankreich. Ihr Mann ist ebenfalls Aikido-Trainer und wird voraussichtlich wie sie selbst auch Kurse im "Zähringer Hof" geben, wo aus der ehemaligen Gaststube ein gut 50 Quadratmeter großer Dojo, also ein Trainingsraum, wird.

"Bis zu 15 Personen können hier dann auf einmal trainieren", erklärt Frank-Luron. Sie will Kurse anbieten für Kinder ab vier Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene.

Groß und Klein sollen auch von der Malwerkstatt profitieren. Hier will Frank-Luron, die auch Kunst studiert hat, ein vom Pädagogen Arno Stern entwickeltes, praxisorientiertes Konzept anwenden. Es wird also mächtig was geboten sein im "Zähringer Hof" - nach nun gut fünf Jahren Leerstand.