Hirschberg-Großsachsen. (pol/mare) Nach einem leichten Zusammenstoß mit Auto wurden im Krankenhaus bei einem 70-jährigen Fußgänger so schwere Verletzungen festgestellt, dass Lebensgefahr besteht. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstag kurz nach 19.35 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Opel Klein-SUV auf der Landstraße in Großsachsen aus Richtung Leutershausen kommend. In Höhe der Elan-Tankstelle bog sie links auf das Tankstellengelände ab.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah sie dabei einen 70-jährigen Fußgänger, weshalb es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Fußgänger kam. Hierbei fiel der 70-Jährige zu Boden.

Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei den dort durchgeführten Untersuchungen wurden Verletzungen festgestellt, die als lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Ermittlungen ergaben, dass der Fußgänger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Unfalls. Sie können sich unter Rufnummer 0621/1744045 melden.

Wenig später ereignete sich in der Brunnengasse noch ein Auffahrunfall. Hier blieb es aber bei Blechschaden.