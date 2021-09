Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Homeschooling haben es deutlich gemacht: Der Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen ist dringend notwendig. Doch die Digitalisierung der Schulen schreitet nicht immer so rasch voran wie gewünscht. Das zeigte sich bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Hirschberger Gemeinderats am Mittwoch. "Bund und Land haben 2020 eine gemeinsame Förderung initiiert", erinnerte Bürgermeister Ralf Gänshirt an den sogenannten Digitalpakt, über den finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um die Schulen entsprechend auszustatten. Daraus erhält Hirschberg 107.500 Euro, die entsprechend der Schülerzahlen auf die beiden Grundschulen aufgeteilt werden. Über ein Sofortausstattungsprogramm konnten zudem bereits 86 I-Pads inklusive Zubehör für die Schüler angeschafft werden.

Nun gilt es, die Ausstattung der Schulgebäude daran anzupassen und die dafür notwendigen Ausschreibungen auf den Weg zu bringen. "Wir müssen jetzt ausschreiben, damit wir im Frühjahr kommenden Jahres mit den Arbeiten dazu beginnen können", erläuterte Gänshirt. Es werde noch etwas dauern, bis die digitale Ausstattung der Schulen weiter voranschreiten kann. Geplant ist, für die insgesamt 24 Klassenzimmer in den beiden Schulen jeweils ein 65-Zoll-Display und einen Apple-TV für die Anbindung der I-Pads anzuschaffen sowie das sogenannte pädagogische Netz anzupassen. Außerdem sollen die Rektorate und Sekretariate in den beiden Schulen jeweils zwei neue Computer bekommen.

All das wird knapp 198.000 Euro kosten, wovon die Gemeinde gut 90.000 Euro zu tragen hat. "Ein stolzer Betrag, aber EDV kostet Geld, nicht nur für die Geräte, auch für die Verkabelung", betonte der Bürgermeister. Er wies darauf hin, dass etwa für die Installation der Displays in den Klassenzimmern zusätzliche Steckdosen in den Klassenzimmern installiert werden müssen.

Während so im kommenden Frühjahr die beiden Grundschulen neue Geräte und interne Netzwerkverbindungen bekommen, ist deren Anschluss an eine leistungsfähige Internetverbindung nicht so rasch in Sicht. Derzeit verfügt die Martin-Stöhr-Schule über einen 50-Megabit-, die Grundschule Großsachsen sogar nur über einen 16-Mbit-Anschluss. Eine geplante Erhöhung der Bandbreite auf mittlerweile mögliche 250 Mbit scheiterte an dem angekündigten Rückzug von "BelWü", dem Datennetz der wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg, aus der Internetanbindung der Schulen. Denn "BelWü" sieht seine Kernaufgabe zukünftig in der Unterstützung der Hochschulen.

Zudem werden in diesem Jahr die Schulgebäude nicht wie geplant an das Glasfasernetz des Zweckverbandes "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" angeschlossen. Seitens des Bundes wurde nämlich eine "Graue-Flecken-Förderung" ins Leben gerufen, die eine erneute Planung unter Berücksichtigung der angrenzenden Wohngebiete erforderlich macht. Deshalb wurden alle derartigen Ausbauprojekte im Rhein-Neckar-Kreis gestoppt. Derzeit könne der Zweckverband auch kein Datum nennen, bis wann die Schulen an das Glasfasernetz angebunden werden, so Gänshirt. "Wir wollen Vertreter des Zweckverbands zu einem Gespräch einladen, in dem sie uns die weitere Vorgehensweise erläutern", zeigte Hirschbergs Bürgermeister, dass er mit dem Ausbaustand des Glasfasernetzes in Hirschberg keineswegs zufrieden ist.

Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die Verwaltung mit der Ausschreibung für IT-Infrastruktur und Elektroinstallationen zu beauftragen und die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushalt 2022 vorzusehen.