Von Annette Steininger

Hirschberg. Für die Selbstständigen ist es eine harte Zeit: geschlossene Geschäfte, wegbrechende Einnahmen und eine ungewisse Zukunft. Die RNZ hat mit Andreas Well, Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen (BDS) Hirschberg und Chef von Raumausstattung Bock, über seine Situation und diejenige des Einzelhandels im Ort gesprochen.

Herr Well, wie geht es Ihnen in der Corona-Krise?

Nicht besonders. Das dicke Ende wird für mich in fünf bis sechs Wochen kommen, wenn sich auswirkt, dass der Auftragseingang im Moment fast bei null ist.

Wie ist die Situation bei Ihnen im Geschäft?

Der Laden ist geschlossen. Einzelne Kunden machen Termine und werden beraten. Einzelne Handwerkertermine werden abgesagt, genauso wie Messetermine für mich.

Was hören Sie von den anderen BDS-Mitgliedern?

Wenig. Im Augenblick ist wohl jeder in erster Linie damit beschäftigt, irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. Homeoffice geht bei der Mehrheit nicht. Geschlossene Ladengeschäfte bedeuten Leben von den Reserven oder gar der Rücklagen für das Alter. Wenn keine Reserven da sind, geht es schnell an die gesamte Existenz.

Wissen Sie, ob so mancher schon finanzielle Unterstützung beantragt hat, wie sie beispielsweise vom Land angeboten wird?

Ja, sicherlich. Wer auch noch Löhne bezahlen muss, kann das mit Kurzarbeitergeld einigermaßen abfedern. Die Fixkosten, die einen erheblichen Teil der Gesamtkosten betragen, bleiben aber. Dafür kommt die Liquiditätshilfe des Landes sehr gelegen. Sie wird aber auch nicht in allen Fällen greifen.

Unterstützen sich denn die Mitglieder gegenseitig?

Wir erzählen weiter, was wir vom Service und kreativen Ideen anderer erfahren. Die Gemeinde hat gerade die aktuellen Angebote gesammelt. Die werden wir allen zugänglich machen und auf Plakaten und den Homepages veröffentlichen.

In Weinheim hat die Stadt Einzelhändlern die Miete von kommunalen Gebäuden bis Ende April erlassen. Wünschen Sie sich auch ähnliche Unterstützung von der Gemeinde Hirschberg?

Mir fällt auf Anhieb niemand ein, der sein Geschäft in einem Gebäude der Gemeinde betreibt. Falls es das gibt, wäre das sicherlich eine große Hilfe.

Was schätzen Sie: Wie wird das Geschäftsleben in Hirschberg nach der Corona-Krise aussehen?

Das weiß niemand. Ich hoffe, alle überstehen die Zeit. Ich rechne damit, dass als eine der ersten Maßnahme zur Lockerung die Ladengeschäfte mit Auflagen – wie Abstand, Schutz des Personals und Begrenzung von gleichzeitig anwesenden Kunden – wieder öffnen können. Die weitere Entwicklung kann in mehrere Richtungen gehen: Urlaubsreisen wurden abgesagt – damit ist eventuell Budget für andere Ausgaben frei. Das schadet den Reisebüros und nutzt zum Beispiel Betrieben wie mir und der Gastronomie. Auch die heimische Hotellerie könnte davon profitieren, dass Auslandsreisen noch eine Zeit lang beschränkt bleiben. Andererseits fehlt Geld im Umlauf durch Kurzarbeit oder bei den Selbstständigen durch fehlende Einnahmen. Dieses Geld fehlt dann im Wirtschaftskreislauf an allen Stellen und kann ihn nicht in Schwung bringen.

Die Verschmelzungsversammlung der BDS-Ortsverbände Leutershausen und Großsachsen, die nach der Gründung des BDS Hirschberg stattfinden sollte, rückt wohl auch erst mal in die Ferne?

Wir warten noch auf das Amtsgericht. Der BDS Hirschberg ist fast sieben Wochen nach seiner Gründung immer noch nicht im Register eingetragen. Sobald das geschehen ist und wir uns wieder versammeln dürfen, werden wir die Verschmelzungen durchführen. Praktisch agieren wir schon gemeinsam.

Gedulden müssen sich nun auch viele Menschen wegen der Ausgangsbeschränkungen. Haben Sie denn als Raumausstatter Tipps, wie man sich mit einfachen Mitteln sein Zuhause etwas gemütlicher gestalten kann?

Bei dem herrlichen Sonnenschein ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Beschattung für den Garten in Auftrag zu geben, falls man da noch keine hat. Bis es dann auch warm wird, ist sie geliefert. Ein bisschen Abwechslung bringt durchaus auch ein neuer Satz Tischwäsche oder auch Bettwäsche. Neue Kissen für die Sitzgarnituren oder eine neue Polsterung mit neuen Bezügen bringen frische Eindrücke in die Wohnung. Viele Wohnräume in modernen Häusern sind ohne Rücksicht auf eine behagliche Akustik gebaut und eingerichtet. Wenn jetzt alle Familienmitglieder viel Zeit in solchen Räumen gemeinsam verbringen, geht man sich schnell auf die Nerven. Hier kann ich Lösungen anbieten, damit man sich auch akustisch zuhause wohlfühlt.