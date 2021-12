Hirschberg. (ans) Die Verwaltung wird dem Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres am Mittwoch, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr, ein Vergabeverfahren für das alte Rathaus Am Mühlgraben 1 in Großsachsen vorschlagen.

Der Rat hat sich dazu entschlossen, das denkmalgeschützte Gebäude zu veräußern, um eine umfassende Außen- und Innensanierung zu ermöglichen. Eine Untersuchung des Ladenburger Büros Andreas Siracusa Restaurationen im Jahr 2017 hatte ergeben, dass es aktuell einen Sanierungsbedarf von mindestens 425.000 Euro gibt. Womit aber nur die erforderlichen Sofort- und Notsicherungsmaßnahmen vorgenommen werden könnten.

Nun also der Verkauf des Fachwerkhauses, das aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes seit Mitte 2020 leersteht. Das alte Rathaus wurde 1741 auf den Grundmauern des Vorgängerbaus errichtet und bis 1930 als solches genutzt. Nach dem Auszug der Verwaltung diente es als Wohnhaus. Das Gebäude, das nun mittels öffentlichem Vergabeverfahren verkauft wird, darf nicht abgerissen werden. Im Wege des Erbbaurechts soll wiederum das Grundstück überlassen werden. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nördlicher Rhein-Neckar-Kreis hat im April einen Verkehrswert von 105.000 Euro (Boden- und Sachwert) ermittelt. Mit seinem Angebot soll man sich bis Ende März 2022 bei der Gemeinde bewerben können, sofern das Gremium dem vorgeschlagenen Vergabeverfahren so zustimmt.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderats am Mittwoch stehen zudem die Einbringung des Haushalts 2022, die vom Ausschuss für Technik und Umwelt schon vorberatenen Punkte "Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik" sowie die "Aufdimensionierung des Kanalnetzes" und die Festlegung der nächsten Bauabschnitte in Leutershausen.