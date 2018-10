Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Wer kennt ihn nicht, den "langen Fritz von Hause", der bis zum Rentenalter fast täglich mit seinem Traktor auf dem Weg zum Feld unterwegs war. Dabei grüßte der Landwirt fast wie der Papst in seinem "Papamobil" mit Handzeichen links und rechts des Weges bekannte Gesichter. Nicht nur in Hirschberg ist Gemeinde- und Kreisrat Fritz Bletzer bekannt. Heute feiert der Erste Bürgermeister-Stellvertreter seinen 75. Geburtstag.

Der Jubilar wurde am 25. Oktober 1943 in Heidelberg geboren. Sehr früh verlor er seinen Vater Fritz, der 1944 in Frankreich fiel. Seine Mutter Luise hatte mit den drei Kindern und dem landwirtschaftlichen Betrieb eine schwere Zeit durchzustehen. Nicht nur ihren damals noch kleinen Sohn Fritz galt es aufzuziehen, sondern auch die beiden Schwestern Ilse und Isolde. Darüber hinaus musste sich die Mutter um die Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes kümmern. Tagtäglich galt es, das Vieh zu versorgen, und auch die Felder mussten auch bestellt werden.

Fritz Bletzer erlebte so in jungen Jahren schon hautnah mit, was Arbeit bedeutet. Während seiner Schulzeit bis zum Jahr 1957 musste er im Familienbetrieb kräftig zupacken. Für ihn stand damals schon fest, den Hof später einmal zu übernehmen.Von der dreijährigen Lehrzeit als Landwirt absolvierte er zwei Jahre im eigenen Betrieb und ein Jahr in einem Lehrbetrieb in Karlsruhe. Nach bestandener Prüfung kehrte der frischgebackene Landwirt zum elterlichen Betrieb zurück, wobei er zunächst die Betriebsleitung übernahm. Im Jahr 1966 heiratete der 22-jährige Landwirt seine Anneliese, die er aus Fürth im Odenwald an die blühende Bergstraße "entführte" und ihn im landwirtschaftlichen Betrieb, den er 1970 übernahm, immer tatkräftig unterstützte. Aus der Ehe gingen Tochter Anja und Sohn Ralf hervor.

Als waschechtem Heisemer liegen dem Jubilar viele Vereine am Herzen, ganz besonders die Sportgemeinde Leutershausen (SGL). Über 15 Jahre spielte er in der Ib-Mannschaft der SGL. Bei der "Alt-Herren"-Mannschaft war er viele Jahre deren Abteilungsleiter und Vorstandsmitglied bei der SGL. Egal ob Höhen oder Tiefen - seit über 60 Jahre hält er seinem Verein die Treue. Hierfür wurde er bereits mit Ehrenzeichen der SGL und als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Beim Bauernverband Leutershausen war er mehrere Jahre im Vorstand tätig. Nahezu 20 Jahren arbeitete Fritz Bletzer zusätzlich als Tabak-Chefeinkäufer für die Firma "Süd-Tabak" und Fachberater in Sachen Tabakanbau.

Als Kandidat bei den Freien Wählern schaffte er 1980 auf Anhieb den Sprung in den Gemeinderat. Neun Jahre später wurde er in den Kreisrat gewählt. 1999 war er "Stimmenkönig" bei der Gemeinderatswahl in Hirschberg. Mittlerweile ist er seit 38 Jahren für die Freien Wähler im Gemeinderat und seit 20 Jahren Bürgermeisterstellvertreter, davon zehn Jahre als Erster Stellvertreter.

Dem Jubilar darf man bescheinigen, dass er ein Mensch voller Witz und Humor ist, der aber die Sorgen und Anliegen der Bürger Ernst nimmt. Er scheute sich aber auch nicht, manchmal zu sagen, dass nicht jeder Wunsch realisierbar ist oder Kritik unberechtigt sei. Mit Leib und Seele und großem Engagement bringt er sich seither im Gemeinderat ein. Seine Meinung, die er mitunter auch sehr leidenschaftlich vorträgt, ließ schon so manches Gremiumsmitglied aufhorchen.

In all den Jahren hat er den Bürgermeister in seiner Funktion als Stellvertreter immer mal wieder souverän vertreten. Die Gemeinde hat ihm viel zu verdanken und ihn mit dem "Hirschberger Ehrenring" ausgezeichnet. Der Landesverband der Freien Wähler ehrte ihn mit der Goldenen Ehrennadel. Der Jubilar ist in zahlreichen Ortsvereinen förderndes Mitglied und erhielt hierfür ebenfalls viele Ehrungen und Auszeichnungen.

Mit großer Freude trägt der Jubilar seit vielen Jahren bei der "Heisemer Storchekerwe" die "Odenwälder Heimattracht". Sie ist Ausdruck der besonderen Verbundenheit zum Ort und der Region.

Im Verlauf der vielen Jahre trug so manche heitere Story über den "Bletzers Fritz" bei der "Kerweredd" zur Unterhaltung bei. Die RNZ gratuliert zum Geburtstag und wünscht dem Jubilar alles Gute.