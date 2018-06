Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Der Hof in der Luisenstraße 8 in Großsachsen ist ein idyllisches Fleckchen: Glyzinien und wilder Wein ranken sich an Wänden und Mauern, in Töpfen blüht und grünt es. Kleine Oasen mit Sitzgelegenheiten gibt es hier, wo am Samstag, 16. Juni erstmals das "Café Luise" Teil des "Großsaasemer Flohmarkts" sein wird. Und zwar auch nur an diesem Tag in der Zeit von 11 bis circa 15 Uhr. "Wenn fünf Minuten später noch jemand einen Kaffee möchte, dann ist das auch kein Problem", erklärt Hofbesitzerin Susanne Luise Böhm-Schwarz, die das Café gemeinsam mit ihrer Schwester Eva Böhm-Neußer betreiben wird.

Neben kalten Getränken, Kaffee, Espresso und Kuchen werden die Nachbarn selbstproduzierten Wein ausschenken und Böhm-Neußers Ehemann vor der Tür ein Tischchen mit einem Angebot von selbstgekochten Marmeladen, Konfitüren und Chutneys aufschlagen. "Alle möglichen Sorten", verspricht die pensionierte Lehrerin. Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Außerdem gibt es natürlich nette Wirtinnen." Und sicher jede Menge Geselligkeit in diesem Hof, der rund 30 Gäste auf einmal fassen kann. Zudem ist Susanne Böhm-Neußers Sohn Jakob mit einer Auswahl seiner Bilder vertreten, die er jüngst in Eriks Weinscheuer ausstellte.

Mit ihrer Idee, den Gasseflohmarkt mit einem Café zu bereichern, stießen die Schwestern bei Christian Würz, dem Vorsitzenden der "Großsaasemer Buwe", auf offene Ohren. Der Flohmarkt, so erwähnt Susanne Böhm-Schwarz, werde daher auch um die Luisenstraße erweitert. Der Straße und dem zweiten Vornamen der Sozialpädagogin im Ruhestand zu Ehren, heißt der Treffpunkt passenderweise "Café Luise".

Das Projekt schlummerte schon länger in den Köpfen der beiden, doch bislang kam immer etwas dazwischen. In diesem Jahr wird es endlich klappen, obwohl der Aufwand, das geben die Schwestern offen zu, doch beträchtlich ist. Bei Freunden und Familienangehörigen sind bereits etliche Kuchen bestellt und zugesagt. Eine Hygieneschulung haben sie im Zuge ihrer Arbeit in der Grundschulbetreuung in Weinheim und Großsachsen in der Tasche. "Damit sind wir schon mal auf der sicheren Seite", meint Eva Böhm-Neußer. Angesichts steigender Auflagen bei Veranstaltungen wie dieser ein wichtiger Aspekt.

Die Schwestern sind gebürtige Weinheimerinnen, doch Susanne Böhm-Neußer sagt, ihr "Zuhause" sei seit über 20 Jahren Großsachsen. Sie schätzt den dörflichen Charakter und die schnelle Anbindung an Heidelberg und Mannheim. Die Bergstraße, das betonen sie beide, sei einfach richtig schön. Das Duo ist fraglos unternehmungslustig. "Wir haben schon immer so Projekte am Laufen gehabt", erzählen sie. Zum Beispiel eine Malschule für Kinder in Zusammenarbeit mit Bernd Lauterbach vom Familienbüro, die einige Zeit in "Großsaase" sehr gut lief. Oder auch einen Second-Hand-Laden und ein Geschäft für "schöne Dinge", den Susanne Böhm-Schwarz sechs Jahre lang in einer Schreinerei führte. "Wir sind ein bisschen umtriebig", lacht Eva Böhm-Neußer, die in Weinheim wohnt. Und ergänzt: "Wir sind so Krämerseelen und begeisterte Flohmarktgänger".

Ihrer Leidenschaft für Flohmärkte, also auch für den Großsaasemer, sowie der berechtigten Einschätzung, dass der Hof in der Luisenstraße 8 zu dieser Jahreszeit besonders schön ist, ist es zu verdanken, dass sie jetzt aus ihren Plänen Wirklichkeit machen. Außerdem fanden sie es schade, dass die Gassekerwe immer kleiner wurde. Ihr Beitrag, so hoffen sie, trage vielleicht dazu bei, andere zu motivieren, sich einzubringen.

Aus der früheren "Linde" in Lobenfeld, wo das Duo einen Kulturtreff mitinitiierte, kommt das Porzellan fürs "Café Luise". Auf Plastikgeschirr wollten beide verzichten. Sie sind gespannt, wie es am Samstag läuft. Wenn es im Ergebnis stimmt, dann ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Info: Am Samstag, 16. Juni, hat das "Café Luise" in der Luisenstraße 8 von 11 bis circa 15 Uhr geöffnet.