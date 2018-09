Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Hauptfeuerwehrmann Uwe Hildenbeutel, Jahrgang 1960, ist nicht nur der zweitälteste Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg, sondern mit 42 Jahren Dienstzeit auch einer mit sehr langem Atem. "Bei Einsätzen sind sieben Mann im Fahrzeug. Ein Fahrer und sechs weitere Kameraden. Und ich bin einer von denjenigen, der hinten mitarbeitet, einer, der das ausführt, was der Gruppenführer an Aufgaben verteilt", erklärt Hildenbeutel im Gespräch mit der RNZ.

Der lange Atem, den er bei der Feuerwehr bereits bewiesen hat, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. "In den ersten ein, zwei Jahre bei den Aktiven, da konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen zu bleiben", erzählt er. Deshalb ging er doch zur Bundeswehr, obwohl er das hätte vermeiden können, wenn er sich bei der Feuerwehr für zehn Jahre verpflichtet hätte. Er haderte eben in dieser Zeit mit der Feuerwehr, blieb aber doch Feuerwehrmann.

Zur Jugendfeuerwehr kam Uwe Hildenbeutel 1976 mit 16 Jahren über den Vater eines Freundes. "Er hat gesagt, Jungs, kommt doch mal mit." Und die Jungs kamen. Das Einstiegsalter bei der Jugendfeuerwehr hat sich im Vergleich zu früher deutlich abgesenkt: Heute werden Kinder bereits ab zehn Jahren in Theorie und Praxis auf Einsätze vorbereitet.

"Auch die gesamte Technik hat sich im Lauf der Jahre komplett verändert. Genauso wie das Einsatzmanagement", schildert Hildenbeutel. Der Energieelektroniker arbeitet bei einem Unternehmen in Mannheim und kann deshalb tagsüber im Notfall nicht mit ausrücken.

Die "Tagschleife" personell ausreichend zu besetzen, ist ohnehin ein Problem, mit dem die Hirschberger Wehr nicht alleine dasteht. "Wir bräuchten neue Mitglieder und wir sind um jeden froh, der kommt", stellt Hildenbeutel fest. Obwohl er der Zweitälteste ist, spielt das in der Zusammenarbeit mit den Jüngeren keine Rolle. "Feuerwehrmann ist Feuerwehrmann. Oder Feuerwehrfrau. Die Kameradschaft und der Zusammenhalt hier sind schön. Wir sind zusammengewachsen, auch nach der Fusion", meint er. Nicht zuletzt liege das am guten Kommando.

Und es gebe einem ein gutes Gefühl, im Erfolgsfall helfen zu können. Andersherum bleiben von Unglücksfällen bestimmte Bilder im Kopf. "Wir reden nach einem Einsatz noch miteinander. Und wenn wir wollen, können wir jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben ja eine eigene Notfallseelsorgerin", sagt er. "Manchmal steigen Erinnerungen hoch. Aber ich kann das alles noch gut verarbeiten." Vielleicht mit ein Grund, dass er mit Erreichen der Altersgrenze von 65 in ein paar Jahren, nicht abrupt aufhören will. "Ich möchte schon noch leisten, was geht", betont Hildenbeutel. Seine beiden Kinder, Tochter und Sohn, sind ebenfalls bei der Feuerwehr. "Und meine Frau kennt mich gar nicht anders als bei der Wehr."

Im Vergleich zu früher habe heute die Anzahl der Hilfeleistungen deutlich zugenommen. Türöffnungen sind ein großes Thema: "Es gibt einfach mehr ältere Menschen, die alleine wohnen." Wenn sich besorgte Nachbarn oder Angehörige melden, ziehen Polizei und Rettungsdienst, falls nötig, die Feuerwehr zur Türöffnung hinzu.

"Früher hat es viel häufiger gebrannt. Das größte Feuer war das alte Rathaus in Großsachsen. Oder bei der Naturin in Weinheim, wo wir auch im Einsatz waren", erinnert sich Uwe Hildenbeutel. "Heute gibt es jedes Jahr Neuerungen - früher blieb lange Zeit alles gleich. Aber lebenslanges Lernen geht einem bei der Arbeit ja genauso", meint er weiter. Man kann sich gut vorstellen, wie er mit seiner besonnen wirkenden Art Ruhe in Einsätze bringt und erledigt, was getan werden muss. Ohne Einsätze, schätzt er, wendet er rund zehn Stunden im Monat fürs Ehrenamt auf.

Wertigkeiten bei einem Einsatz kennt Uwe Hildenbeutel nicht. Gut, manche seien vielleicht ein wenig unnötig, wenn Anrufer sich beispielsweise beklagen, dass nach einem Sturm ein Ast am Straßenrand liege, den sie mit einem Griff selbst hätten entfernen können. Aber auch das wirft den Hauptfeuerwehrmann nicht aus der Bahn. "Letztlich sind wir für alles da, und wir kommen ja auch immer."