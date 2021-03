Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Glasfaserausbau in Hirschberg kommt nur langsam voran. So wird nicht nur der Anschluss der Martin-Stöhr-Schule an das Glasfasernetz des Kreises voraussichtlich erst im kommenden Jahr erfolgen, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats erläuterte (die RNZ berichtete). Auch die Unternehmen im Hirschberger Gewerbegebiet müssen sich noch etwas gedulden, bis sie das Glasfasernetz des Verbands "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" nutzen können.

Im August 2019 hatte der Verband in einer Pressemitteilung die ursprüngliche Planung bekräftigt, nach der das Gewerbegebiet "wie vorgesehen 2020 ans schnelle Internet gehen" werde. Doch nun wird es wohl Juni dieses Jahres werden, bis die Firmen über das Glasfaserkabel des Zweckverbands Daten versenden oder empfangen können, wie der operative Leiter des Verbands, Thomas Heusel, auf Anfrage der RNZ mitteilte.

Der Spatenstich zur Verlegung der Kabel war im September vergangenen Jahres erfolgt. Im Dezember waren die dazu notwendigen Tiefbauarbeiten abgeschlossen. "Aktuell läuft der Kabelzug zur Anbindung des Multifunktionsgehäuses (MFG) Hirschberg an das MFG im Gewerbegebiet Heddesheim", erläuterte Heusel. Nachdem anschließend die Glasfaserkabel bei den Hausanschlüssen eingeblasen sind, ist der Telekommunikationsanbieter NetCom BW an der Reihe, um das Netz in Betrieb zu nehmen. Die NetCom BW hatte nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Betrieb des Netzes des Zweckverbands erhalten. NetCom BW bringt das Internetsignal auf die Glasfaser und ermöglicht dadurch den Diensteanbietern den Zugang zum Netz.

Auch die vollständige Fertigstellung der Backbone-Trasse, die Hauptversorgungstrasse durch den Rhein-Neckar-Kreis, die die technische Grundvoraussetzung für das schnelle Internet darstellt, verzögert sich etwas. Zwar erreichte die Trasse im Laufe des vergangenen Jahres alle Stadt- und Gemeindegrenzen im Rhein-Neckar-Kreis, doch fehlten noch einige kleinere Teilstücke, um das Netz zu vervollständigen. Dazu gehört in Großsachsen der Abschnitt zwischen der Lobdengaustraße und der Talstraße in Richtung Heiligkreuz. Mitte vergangenen Jahres begannen die Arbeiten zur Fertigstellung dieses Teilstücks. Die dazu nötigen Tiefbauarbeiten führten von der Lobdengaustraße über den Lorscher Weg in Richtung Norden zum RNV-Bahnhof Großsachsen. Hier wurde die B 3 unterquert. Weiter ging es über die Friedrich-Ebert-Straße und den Pferchweg in Richtung Büttemer Weg. Aufgrund des Wintereinbruchs mussten die Tiefbauarbeiten jedoch unterbrochen werden und wurden erst vor ein paar Wochen wieder aufgenommen. Diese sollen laut Heusel bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Dazu muss noch die Verbindung über den Büttemer Weg, die Lettengasse und die Talstraße zu der aus Richtung Heiligkreuz kommenden Trasse geschaffen werden. Ist diese hergestellt, stehen der Kabelzug und der Übergabeprozess an NetCom BW an, was insgesamt etwa ein weiteres halbes Jahr in Anspruch nehme, so Heusel. Bis also die meisten Hirschberger schnelles Internet haben, wird es noch dauern.