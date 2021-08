Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Diese Bilder zerreißen einem das Herz, und es tut mir in der Seele weh, was die Leute dort erleben müssen." Bürgermeister Ralf Gänshirt kennt die Region um Ahrweiler von einem Ausflug mit den "Großsaasemer Buwe", weiß um die Lieblichkeit der Landschaft und die guten Weine. Sehr viel davon hat die Hochwasserkatastrophe vom 20. Juli zerstört, hat Menschenleben gekostet, Infrastruktur und Existenzen vernichtet.

Marcel Donath, Michael Rell und Jonas Beikert haben all das mit eigenen Augen gesehen. "Marcel Donath war unser Pionier mit einem Notstromaggregat im Rucksack", erzählte Gänshirt nun beim Empfang für die Helfer im Rathaus. Jonas Beikert fehlte urlaubsbedingt, doch Max Ost war zugegen: Der Juniorchef von Getränke Ost unterstützte die Flutopfer auf seine Weise.

Er schickte die drei jungen Feuerwehrleute mit einem Kühlwagen voller Getränke zurück in ihren Einsatzort rund um Dernau, wo sie nach ihren Schichten dorthin fuhren, wo es möglich war, gekühlte Flaschen zu verteilen. "Manche hatten regelrecht feuchte Augen, wenn wir ihnen ein kaltes Bier geben konnten", schildert Rell. Und nannte es "kleine Moralheber".

Nicht zuletzt kaufte Max Ost dem Weingut Riske in Dernau an der Ahr 54 Kartons Wein ab, die dort wegen fehlender Möglichkeiten derzeit nicht absetzbar sind. Die Hirschberger Feuerwehrleute nahmen sie im Lieferwagen zurück, wo sie bei Getränke Ost ruckzuck ausverkauft waren. Im Café Huben in Ladenburg und im Hotel "Krone" in Großsachsen gebe es noch Riske-Wein, schilderte Ost.

Marcel Donath berichtete, wie ihm Privatleute und Gruppen Geld in die Hand drückten, das er vor Ort an zwei Familien verteilen konnte. "Fast 1000 Euro – und sie waren absolut glücklich darüber." Patenschaften hätten sich gebildet, sagte er weiter. Auch zu "seinen" Familien halte er Kontakt. Was aktuell gebraucht werde, seien Handwerker, Baugeräte und -materialien und Geld. Oder auch Versorgungsstationen. Gänshirt teilte mit, dass Carsten Ewald in Bereitschaft sei, im Katastrophengebiet eine große Rot-Kreuz-Feldküche aufzubauen. Die Gemeinde selbst habe ihre zwei außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeuge ans Innenministerium gemeldet. Eigentlich sollten sie meistbietend versteigert werden, doch nun seien sie im betroffenen Gebiet in Rheinland-Pfalz besser aufgehoben, falls sie gebraucht würden.

Max Ost schlug vor, dass sich Hirschberg eine Partnergemeinde aussuche, um sie direkt zu unterstützen. "Manche spenden eher, wenn sie wissen, wohin es geht", meinte er. Was die Hilfsbereitschaft angehe, so sei sie der "Wahnsinn" gewesen, merkte Michael Rell an. Fremde hätten sich einfach in Eimerketten eingereiht. Sehr viele junge Leute hätten sich über soziale Medien organisiert und seien spontan als Helfer gekommen.

Per Shuttle werden sie zu Einsätzen gebracht – eine Anreise mit dem eigenen Auto sei kontraproduktiv, weil Straßen und Stellplätze fehlten. Sie selbst hätten mit der Bereitschaftspolizei aus München im Hotel "Lochmühle" in Mayschoß zusammengearbeitet, Zimmer leergeräumt und begonnen, 50 bis 60 Zentimeter hohe Schichten an Kies und Schlamm aus dem Keller zu schippen. Die Anwohner hätten sich in die höher gelegenen Weinberge geflüchtet, viele übernachteten jetzt bei Verwandten und in Notunterkünften. 80 Prozent von Dernau werden neu gebaut werden müssen, schätzt Michael Rell.

Der Einsatz sitzt ihm noch in den Knochen, die Bilder lassen einen so schnell nicht los. Die jungen Feuerwehrleute übermittelten auch Kritik der Flutopfer: So hätte sich lange Zeit kein offizieller Vertreter einer Hilfsorganisation gezeigt, um nachzufragen, was gebraucht werde. Die freiwilligen Helfer seien viel schneller, spontaner und flexibler einsatzbereit gewesen. Die Hierarchien der Organisationen seien oft auftrags- und weisungsgebunden.

Gänshirt sagte, Hirschberg werde weiter unterstützen: "Wenn mehr gebraucht wird, wir stehen dahinter." Den "drei Schaffern" überreichte er Hirschberg-Gutscheine als kleines Dankeschön für ihre Einsatzbereitschaft.