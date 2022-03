Von Annette Steininger

Hirschberg. Für die Gemeinde sei das Ergebnis "nicht überraschend" gewesen, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag. Dabei ging es um eine Befragung von Eigentümern zu Baulücken und Leerständen beziehungsweise Beratungsbedarf und Verkaufsabsichten, die die Gemeinde mit der Baader Konzept GmbH vorgenommen hatte.

Zusammengefasst lasse sich sagen, so Gänshirt: "Das Engagement hinsichtlich einer Innenentwicklung ist zurückhaltend." Nur vereinzelt gebe es Beratungsbedarf oder Verkaufsabsichten. Damit decken sich die Interessen der Bürger nicht wirklich mit denen der Gemeinde, die gern eine innerörtliche Nachverdichtung vorantreiben würde, aber darauf eben nur bedingt Einfluss nehmen kann. Bezüglich der Baulücken wurden die Eigentümer von 137 Grundstücken angeschrieben, zu 62 (45,3 Prozent) ging eine Antwort ein.

Zwei haben Verkaufsabsichten, sechs Tauschinteresse und zehn wollen ein Beratungsgespräch. Bezüglich der Leerstände schrieb die Gemeinde 25 Hauseigentümer an, acht (32 Prozent) antworteten. Zwei wollen ihre Immobilie aufwerten, einer möchte das Grundstück verkaufen und zwei Besitzer wollen eine Beratung durch die Gemeinde.

Als "erfreulich" bezeichnete der Bürgermeister den überdurchschnittlich hohen Rücklauf. Bei Baulücken sind es nach Erfahrungen von Baader Konzept sonst im Durchschnitt nur 30 Prozent. Die Gemeinde will nun auf die Eigentümer zugehen, die ein Gespräch wünschen. Außerdem sollen das Leerstandskataster fortgeschrieben und die Befragung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, "sodass eine Verstetigung zu erkennen ist", sagte Gänshirt. Thomas Götz (CDU) kommentierte das Ergebnis damit, dass die Fraktion es so erwartet habe. Aber mancher, der geglaubt hätte, dass sich die Wohnungsnot auf diese Weise lösen lasse, sei nun eines Besseren belehrt worden. "Dadurch wird nicht viel Wohnraum entstehen." Es sei nicht der große Wurf, auch nicht ein kleiner, vielmehr sei es eigentlich gar keiner, bilanzierte Götz.

Katharina Goss-Mau (Freie Wähler) wollte zunächst ein Lob für die Durchführung der Aktion loswerden. Sie habe viele positive Rückmeldungen zu den Fragebögen erhalten. Was allerdings qualitativ dabei herausgekommen sei, da sei sie "voll bei Thomas". Das werde das Problem der Wohnraumknappheit nicht lösen. Wenn vielleicht zwei, drei Gebäude durch die Aktion wieder einer Wohnraumnutzung zugeführt würden, dann sei das schon gut: "Es ist wirklich überschaubar."

Jürgen Steinle (GLH) wiederum konnte sich nur dem ersten Teil von Goss-Maus Ausführungen anschließen. Er fand es erfreulich, dass man das Thema angegangen sei. Und er lobte die Eigentümer, die die Hosen runtergelassen hätten. Wobei Gänshirt noch mal auf den streng eingehaltenen Datenschutz verwies. Der Gemeinderat der Grünen Liste fand jedenfalls: "Wenn sich nur zwei, drei auf den Weg machen, dann hat sich die Mühe gelohnt."

Aus Sicht von Thomas Scholz (SPD) war das Ergebnis zu erwarten. Er wertete wie die anderen auch die hohe Rücklaufquote als positiv. Mit Blick auf die bevorstehenden Tagesordnungspunkte meinte Scholz zudem, dass durchaus die Möglichkeit bestünde, über teils noch fehlende Bebauungspläne Bebauungsmöglichkeiten zu schaffen.