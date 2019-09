Hirschberg. (ze) Ein "Neunkampf" stand am Dienstag auf dem Programm des Feriencamps von "Xund ins Leben". Dazu schaute Bürgermeister Ralf Gänshirt bei der für die Gemeinde neuen Ferienveranstaltung vorbei. "Ein gelungener Auftakt", befand Gänshirt angesichts der umherwirbelnden Kinder im Sportzentrum der Gemeinde.

Dieses bietet zusammen mit dem Jugendhaus ideale Voraussetzungen für ein derartiges Feriencamp. Neben den beiden Rasenplätzen hat das Sportzentrum auch eine Laufbahn, und die nutzte ein Teil der 36 Kinder gerade für einen Staffellauf über die Stadionrunde. Eine ganz schön lange Strecke, wie so manches Kind feststellen musste, der nur noch im Schritt die Ziellinie überquerte.

Nicht ganz so anstrengend war der Weitwurf auf dem benachbarten Rasenplatz, der dafür aber etwas Geschick erforderte. Mit dem aerodynamischen sogenannten Heuler als Wurfgerät machte das aber richtig Spaß. "Wie weit werft ihr?", wollte der Bürgermeister von den Kindern wissen. "30 Meter", kam ganz stolz die Antwort. Und auch sonst zeigten sich die Kinder mit dem bisher gebotenen Programm zufrieden, wie Gänshirt auf Nachfragen feststellte.

"Wir würden die Zusammenarbeit mit ,Xund ins Leben‘ gerne fortsetzen, wenn es den Kindern sowie den Eltern gefällt", erläuterte Gänshirt und verwies darauf, dass die Initiative für dieses Ferienprogramm von den Eltern ausging.

Diese hatten sich neben Saatschule, AWO-Ortsranderholung und Ferienspielen noch mehr Ferienbetreuung gewünscht. "Die Kombination von Sport und Gesundheit ist bei den Eltern stark nachgefragt", sagte Gänshirt.

Allerdings hatte er nicht erwartet, dass das Angebot des österreichischen Anbieters "Xund ins Leben" so gut angenommen wird. "Die Anmeldezahlen gingen sofort in die Höhe", berichtete der Bürgermeister. So war es kein Problem, die geforderte Mindestteilnehmerzahl von 24 Kindern zu erreichen. Es wurden sogar 36, was dazu führte, dass neben den sonst üblichen zwei Betreuern mit Lara Eckhardt eine weitere Betreuerin eingestellt wurde.

Mit dem Feriencamp von "Xund ins Leben" seien nun vier der sechs Wochen der Sommerferien voll abgedeckt, so Gänshirt. Und die Ferienspiele würden weitere Möglichkeiten zur Feriengestaltung bieten. Für berufstätige Eltern sei dies eine große Entlastung, war dem Familienvater Gänshirt aus eigener Erfahrung bewusst. Schließlich sei es in den sechswöchigen Sommerferien nicht einfach, den Nachwuchs zu beschäftigen, zumal auch die Urlaubstage der Eltern begrenzt seien.

Doch nicht nur Jugendhaus und Sportzentrum bieten die besten Voraussetzungen für ein Ferienprogramm. So geht es für die Kinder des Camps am heutigen Mittwoch an den nicht weit entfernten Heddesheimer Badesee. Und der Gemeindewald bietet ebenso ein lohnenswertes Ausflugsziel, wo die Kinder zudem einiges zum Thema Natur lernen können. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, stehen für Regentage das Jugendhaus und der überdachte Bereich am Vereinsheim des FVL für Aktivitäten im Trockenen zur Verfügung.