Von Max Rieser

Hirschberg. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Sommer ist Corona wieder das beherrschende Thema. Aber wie sieht es mit den anderen für die Jahreszeit typischen Krankheiten aus? Vermehrt hört man, dass Erkältungskrankheiten oder Magen-Darm-Viren Kindergartengruppen oder Schulklassen lahmlegen, Betreuungszeiten verkürzt werden. Die RNZ hat sich in Hirschberg umgehört.

> Grundschulen: Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach, der auch für die Grundschulen zuständig ist, sagt: "Die Schulbetreuung ist kein Thema." Es seien natürlich immer mal Kinder krank, aber nicht in dem Umfang, dass die Schulen bei ihm vorstellig würden. Im Unterschied zu den letzten eineinhalb Jahren seien zwar mehr Betreuer krank, das Ausmaß sei aber nicht der Rede wert. Bisher konnten alle Ausfälle aus dem Team kompensiert werden.

Die Leiterin der Martin-Stöhr-Grundschule, Sabine Keuthen-Brandt, verweist sowohl auf die Schulpflicht als auch auf die Regelung der "verlässlichen Grundschule", die eine Betreuung der Kinder auch über die Unterrichtszeiten hinaus garantiert. Dadurch sei die Schule ohnehin gezwungen, die Unterbringung der Kinder zu ermöglichen. Das würde gerade auch gut funktionieren: "Aktuell ist niemand krank, es sind alle da", freut sich die Rektorin und "klopfe auf Holz." Die Erkältungszahlen bei den Kindern seien "genauso wie immer um diese Zeit."

> Kindergärten und Krippen: Tina Raupp, die im Familienbüro für Kindergärten und Kitas zuständig ist, berichtet Ähnliches wie Lauterbach. Es seien keine gehäuften Erkrankungen bei ihr gemeldet worden.

"Der Krankenstand ist hoch", berichtet aber Claudia Groß von der Kinderkrippe "Tausendfüßler" in Großsachsen. Bei ihr sei vor allem das Personal und weniger die Kinder betroffen. Da es mehrere Einrichtungen der "Tausendfüßler" in der Region gibt, können sich die Krippen bei massivem Notstand gegenseitig aushelfen. Es sei zwar schon vorgekommen, dass die Eltern ihre Kinder "mal eine Stunde früher" abholen mussten, das sei aber nicht die Regel.

Andrea Gernold, Leiterin der "Postillion"-Krippe im Großsachsener Riedweg, sagt: "Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ein sehr gesundes und stabiles Team habe." Ausfälle im Kollegium seien selten. Dafür würden wieder vermehrt Kinder krank. Das sei aber normal: "Letztes Jahr waren wir durch Hygienemaßnahmen und Lockdown in einer anderen Situation." Es habe kaum Krankheitsfälle im letzten Winter gegeben. Dass es dieses Jahr wieder etwas mehr ist, sei eher eine Rückkehr zur Normalität. Auffällig sei nur, dass die Krankheitssaison etwas früher angefangen habe. Gernold wünscht sich manchmal aber etwas mehr Verständnis, wenn es dann doch zu Ausfällen kommt: "Wir sind auch nur Menschen und werden auch krank."

Nicole Wolf, Leiterin der "Goldbeck"-Krippe, die ebenfalls in Trägerschaft des "Postillion" ist, berichtet, dass sie sich in einer privilegierten Position befände. Durch den Vertretungspool des Vereins könnten Ausfälle immer gleich abgefedert werden. Ist jemand vom Stammpersonal krank, melden sich die Einrichtungen in der Wilhelmsfelder Geschäftsstelle, von wo aus die Vertretungen organisiert werden. Dadurch komme es fast nie zu verkürzten Zeiten. Die Erkältungskrankheiten seien "die gleichen wie jedes Jahr".

Schwierig für die Eltern sei nur, dass die Kinder bei jedem Anzeichen einer Erkältung gleich daheimbleiben müssen: "Das ist dann nicht so einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen", sagt Wolf.

Stefanie Zeilfelder aus dem evangelischen Kindergarten in Leutershausen, hat ebenfalls nur die "normalen" Krankenstände wie in jedem Winter zu vermelden. Auch bei ihr gebe es keine Einschränkungen im Betrieb.

"In den letzten Wochen mussten wir die Betreuungszeiten nicht verkürzen, und wir hoffen, dass es so bleibt", so Elke Müller, Erzieherin im evangelischen Kindergarten Großsachsen. Es gebe zwar immer mal krankheitsbedingte Ausfälle, aber nicht im Übermaß. Das sei eher ein Problem gewesen, als es noch eine strikte Trennung zwischen den Gruppen gab und sich die Erzieherinnen nicht untereinander aushelfen konnten.

"Gott sei Dank können wir bis jetzt alles gut auffangen", freut sich Alexandra Horstfeld, Leiterin des katholischen Kindergartens in Leutershausen. Das liege daran, dass die Gruppen erst im Laufe des Jahres gefüllt würden. Die Krankheitsfälle seien zwar nicht mehr, dafür dauere es oft länger. Den Grund dafür vermutet Horstfeld auch in den Hygienemaßnahmen des letzten Jahres durch die die Kinder "wie unter einer Glaskuppel" gelebt hätten.

Im Waldkindergarten der AWO in Großsachsen seien auch vor allem die Kinder krank, berichtet Leiterin Inge Mehring-Walz. "Die Erwachsenen sind noch verschont geblieben", sagt sie erleichtert, denn dadurch mussten keine Betreuungszeiten verkürzt werden.