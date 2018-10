Von Annette Steininger

Hirschberg. Jahrelang gab es in der Hohensachsener Straße 2 in Großsachsen ein Ärztehaus. Bis die Heilbronner Projektentwickler Gebert und Mack aus dem einstigen Feuerwehrhaus beim Marktplatz ein Ärztehaus machten und die Praxen 2015 dorthin umzogen. Das Gebäude in der Hohensachsener Straße 2 wurde zwangsversteigert - und die neuen Eigentümer haben nun konkrete Pläne, was hier entstehen soll, nämlich mehr Wohnraum.

Über eine entsprechende Bauvoranfrage entscheidet der Ausschuss für Technik und Umwelt in der Sitzung am kommenden Dienstag, 18.30 Uhr, im Rathaus. Die Verwaltung steht dieser Anfrage durchaus positiv gegenüber und verweist dabei auf die allgemeine Wohnungsnot. Außerdem stelle sich die Frage, ob für die Praxen mittelfristig Interessenten finden lassen würden. "Zumal es für Ärzte keine Zulassungsfreiheit gibt und viele Versorgungsbereiche in Hirschberg bereits abgedeckt sind", heißt es in der Vorlage.

Etwas komplex gestaltet sich die Beurteilung allerdings anhand des Bebauungsplans. So sind in diesem Gebiet eigentlich maximal drei Wohneinheiten pro Einzelhaus zulässig, je Doppelhaushälfte zwei. Das Gebäude in der Hohensachsener Straße besteht aus einem Hauptteil und einem Anbau. Die Verwaltung schlägt vor, es als zwei Einzelgebäude zu definieren, wonach dann besagte drei Wohneinheiten zulässig wären. Die Bauvoranfrage geht jedoch darüber hinaus. Die Verwaltung schlägt trotzdem vor, dieser zuzustimmen.

So wollen die Eigentümer im Haupthaus (Baujahr 1980) aus bisher dreimal Gewerbe und einmal Wohnen einmal Gewerbe und dreimal Wohnen machen; unter anderem plant er hier zwei Maisonette-Wohnungen. Die Stern-Apotheke im Erdgeschoss soll übrigens bestehen bleiben. Im Nebenhaus (Baujahr 1990) soll aus fünfmal Gewerbe und zweimal Wohnen zweimal Gewerbe und sechsmal Wohnen werden. An der Gebäudehöhe wird sich nichts ändern.

Ebenfalls um Großsachsen geht es bei zwei weiteren Tagesordnungspunkten. So hatte die Grüne Liste Hirschberg beantragt, den dortigen Friedhof für Fußgänger besser an die RNV-Haltestelle Großsachsen-Süd anzubinden. Das würde den Weg zum einen für die Großsachsener vereinfachen, die im südwestlichen Bereich des Ortsteils leben, als auch für diejenigen, die mit der Linie 5 anreisen. Nach einer Analyse des beauftragten Ingenieurbüros Schulz könnte die Anbindung mit einer zwölfstufigen Treppe am südwestlichen Ende des Friedhofs für gut 20.000 Euro realisiert werden. Die Verwaltung ist generell für diese Maßnahme, will allerdings bis zur Sitzung klären, ob das Haftungsrisiko der Gemeinde ausgeschlossen werden kann. So wäre der Zugang nicht barrierefrei und unbeleuchtet und die Route von der Haltestelle lediglich ein Feldweg, den man im Winter bei entsprechender Witterung sperren müsste.

Richtig schwierig gestaltet sich die geplante Gehwegabsenkung im Kreuzungsbereich Breitgasse/B3/Riedweg, unter anderem wegen des dort laufenden Schienenverkehrs. Viele weitere Punkte lassen die Verwaltung dem ATU nun vorschlagen, von der Maßnahme derzeit abzusehen und zunächst mit Behörden und Baufirmen "eine nachhaltige Lösung" zu erarbeiten.

Zudem entscheidet der Ausschuss, ob 2019 eine "Energiekarawane" für Gewerbebetriebe mit kostenfreiem Energiecheck nach Hirschberg kommen soll.