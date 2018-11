Hirschberg. (pol/van) Zu einem Unfall in Hirschberg ist es am frühen Mitwochmorgen gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 56-Jähriger war gegen 3.30 Uhr mit seinem Ford auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs gewesen, als er in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Großsachsen Bahnhof" nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Gleise der rnv-Linie 5 geriet.

Nachdem er noch einige Meter in den Gleisen weitergefahren war, kollidierte er mit einem Schaltkasten. Sein Fahrzeug kam quer zu den Gleisen zum Stehen, teilen die Beamten mit.

Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand er zur Unfallzeit unter Einfluss von Medikamenten.

Mithilfe eines Krans konnte das Fahrzeug geborgen werden. Der Straßenbahnverkehr war bis gegen 5.30 Uhr beeinträchtigt.