Die Erschließungsgegner warnen vor "Bodendiebstahl" in der Hinteren Mult. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Nachdem sie sie zunächst beantragt hatten, wollen die GAL-Stadträte nun Abstand nehmen von der für Mittwoch, 19 Uhr (Ratssaal), vorgesehen Anhörung von Befürwortern und Gegnern eines Gewerbegebiets in der Hinteren Mult. Grund ist, dass inzwischen nur noch die Befürworter zu dem "Hearing" im Gemeinderat kommen wollen.

Die Landwirte und die "Schutzgemeinschaft Hintere Mult" haben abgesagt. Nun fehle der Anhörung die Geschäftsgrundlage, finden die GAL-Räte - und nennen gleich den entscheidenden Kritikpunkt am Vorgehen der Stadt: "Es sollte nicht nur einem der Landwirte die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben werden. Die Bauern mit ihren ganz unterschiedlichen Ausrichtungen durften aber nur einen Vertreter schicken." Zudem komme das Hearing zu spät.

Die Stadt will dagegen an dem Termin festhalten. Die Verwaltung könne die Anhörung nur dann abblasen, wenn der Gemeinderat dies im Laufe der Sitzung so beschließt. Man sehe aber auch auf der inhaltlichen Ebene keinen Grund, das Hearing abzusagen: Es werde genauso gemacht, "wie vom Gemeinderat beschlossen", sagt Bürgermeister Torsten Fetzner. Außerdem ziehe man die Mult-Bebbaung nicht eilig durch, sondern gehe über die gesetzlich geforderten Beteiligungsrichtlinien hinaus.