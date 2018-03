Hemsbach. (pol/van) Zwei Jugendliche haben offenbar in den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags Gebäude mit Graffiti bemalt. Wie die Polizei berichtet, fielen zwei Wände am Eingang der Uhlandschule in der Stettiner Straße sowie drei Wände eines Versorgungshäuschens in der Alla-Hopp-Anlage in der Bray-sur-Seine-Straße der Graffiti-Attacke zum Opfer. Die tatverdächtigen Jugendlichen im Alter 16 und 17 Jahren hatten graue und blaue Farbe eingesetzt. Dabei entstand Sachschaden von über 1000 Euro.

Bereits Anfang Januar war eine Wand an der Uhlandschule mit einem Eddingstift beschädigt worden, hier belief sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Die intensiven Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach führten zu den beiden Jugendlichen aus Hemsbach und Weinheim. Bei ihren Vernehmungen gaben sie die Sachbeschädigungen zu.