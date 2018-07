Getreu dem Abimotto "Cabisino - mehr Glück als Verstand" wurde in der Stadthalle sehr stilvoll gefeiert. Foto: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist kein Vergnügungsdampfer, sondern eher ein Transportschiff mit Containern voller Wissen. Diesen Vergleich wählt die Schulleiterin Gabriele Franke in ihrer Rede zur Abschlussfeier des Abiturjahrgangs 2018 am Wochenende in der Stadthalle.

Ihrer Schilderung nach erlebten die 98 Schüler, die jetzt mit dem Reifezeugnis von Bord gingen, auch stürmische Zeiten. Sie sind nun die nächste Generation, die an Land gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Es sind junge Menschen mit Visionen, auch in den Bereichen Wissenschaft und Technologie.

Hintergrund Prüfungsbeste: Stella Marie Hampel und Andreas Bräumer (1,4), Kim Treuter (1,6), Clara Maria Schillinger und Jana Grieshaber (beide 1,7), Donat Tahiri (1,8). Lejla Catic, Jule Müller, Manuel Glock, Jay Deen Snapova, Sophie Gieding (1,9). Preise: Stella Hampel (Schulbeste, Klassenbeste, kath. Religion, Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaftliches [+] Lesen Sie mehr Prüfungsbeste: Stella Marie Hampel und Andreas Bräumer (1,4), Kim Treuter (1,6), Clara Maria Schillinger und Jana Grieshaber (beide 1,7), Donat Tahiri (1,8). Lejla Catic, Jule Müller, Manuel Glock, Jay Deen Snapova, Sophie Gieding (1,9). Preise: Stella Hampel (Schulbeste, Klassenbeste, kath. Religion, Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Französisch/Partnerschaftspreis Uzès); Andreas Bräumer (Klassenbester, ev. Religion, EWG, Geschichte, Französisch/Partnerschaftspreis); Kim Treuter (Klassenbeste); Jule Müller und Nele Spies (ev. Religion); Nathalie Schuler (Ethik); Jannik Theis (Deutsch), Lejla Catic (Englisch); Tobias Heid (Technik); Gloria Günther (Französisch/Partnerschaftspreis); Jana Grieshaber (Mensch und Umwelt), Romy Bonifer und Mareike Oberste-Lehn (Musik); Sarah Gomoluch (Bildende Kunst); Mike Engel, Donat Tahiri, Sebastian Bock, Gloria Günther und Clara Schillinger (Sport); Rebecca Schellhammer (Gewinnerin Deckblatt Schuljahresplaner 18/19). nip

Das sehen sie auch selbst so, wie aus der Rede von Philipp Pflästerer und Sophie Sauer in verteilten Rollen hervorgeht. Demnach machen sich diejenigen, die mit der Hochschulreife nun den höchsten Schulabschluss in der Tasche haben, daran, die Welt zu retten. Oder sie möchten "zumindest" Dinge erfinden oder Krankheiten heilen.

"Vor Ihnen stehen die künftigen Anwälte, Ärzte Lehrer, Banker", heißt es in der Abiturientenrede. Ebenso, dass man das Leben im 45-Minuten-Takt samt Pausen-Gong gern hinter sich lasse. Im Übrigen haben über 30 Prozent der Jungen und Mädchen, die am Werner-Heisenberg-Gymnasium Abitur machten, eine "Eins" vor dem Komma. Dazu gehört mit einem Durchschnitt von 1,8 auch Philipp Pflästerer. Er möchte gern einen Beruf ergreifen, der mit modernen Medien zu tun hat und fotografiert ansonsten leidenschaftlich gern.

Auf das Fach Physiotherapie ist die Wahl von Sophie Sauer gefallen, die mit 2,2 dem Abitur-Schuldurchschnitt am Heisenberg-Gymnasium entspricht, der nebenbei bemerkt leicht über den Landesdurchschnitt von 2,3 liegt. "Cabisino - mehr Glück als Verstand" lautete das Motto der Feier, zu der Iris Kleefoot und Katja Staudinger die ebenso humor- wie liebevolle "Elternrede" beisteuern.

Dabei ermuntern sie ihre Sprösslinge, denen sie einst die Schultüte gefüllt haben, mit denen sie das Einmaleins und Vokabeln geübt haben, über deren "Fünfer" in Mathe sie besorgt gewesen sind und deren "Einser" sie mitgefeiert haben, als hätten sie die Arbeiten selbst geschrieben, nun mit dem Spiel des Lebens zu beginnen.

Was brauchen sie dazu? Stets "gute Karten", noch besser stets "ein Ass im Ärmel" oder auch den "Joker" zur rechten Zeit. Wenn sie dann noch Menschen begegnen, bei denen sie das "Pokerface" aufsetzen müssen, und überdies ihren Herzbuben oder ihre Herzdame treffen, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Die beiden Mütter haben außerdem Verständnis dafür, wenn der Nachwuchs vor dem Studium oder der Berufsausbildung erst mal die Welt kennenlernen will. Zur offiziellen Zeugnisvergabe und dem anschließenden Ball haben sich die jungen Frauen und Männer in Schale geworfen. Ein schöner Anblick, der gleich nach dem Einlass in die Stadthalle mit der Kamera festgehalten wird.

Vor zwei Jahren war übrigens Philipp Pflästerer der Fotograf. Für den richtigen Sound in der festlich geschmückten Halle sorgte zum Auftakt die Jazzband der Schule. Ehrungen und Preisverleihungen stehen zum Abschluss auf dem Programm.

So richtig lustig dürfte es im inoffiziellen Teil mit Abifilm, Diashow, Lehrersketch und Männerballett geworden sein. Und damit nochmals zurück aufs "Schiff" - das Heisenberg-Gymnasium liegt schon seit dem Jahr 1900 vor Anker und hat in den vergangenen 118 Jahren ganze Schülergenerationen kommen und gehen sehen.