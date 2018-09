Am Sonntag fand der große Umzug durch die Ortsstraßen statt - mit den Pfadfindern samt Weltkugel. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Angeführt vom Fanfarenzug der "Schriesheimer Löwen" und der "Europafanfare Karlsruhe" bahnte sich am Sonntagnachmittag der Umzug der "Heisemer Storchekerwe" unüberhörbar seinen Weg durch die Straßen von Leutershausen. Dafür sorgten nicht nur die Böllerschüsse der Schützen des SV "Hirschburg", die so manchen der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand vor Schreck zusammenzucken ließen.

Auch die Motoren der älteren Fahrzeuge machten gehörig Lärm. So etwa der des Holder-Traktors, der mit seinen zwölf Pferdestärken den Wagen der Kochlöffelhoheiten aus Altenbach zog. Ältere Motoren kennen auch noch keine Abgasreinigung, was einigen Zuschauern auffiel, als der Vorsitzende des Oldtimerclubs Leutershausen, Klaus Peekel, seinen mehr als 50 Jahre alten Mercedes 190 D startete. Ebenso nostalgisch reihte sich die Jugend der Hirschberger Feuerwehr in den Zug ein und signalisierte ihr Näherkommen mit einem Signalhorn.

Heisemer Storchekerwe - Die Fotogalerie

























































Von alldem ließen sich Zuschauer, die Mitglieder des Sing- und Volkstanzkreises Leutershausen und Schaf "Eumel", das seit Jahren als "Hammelersatz" herhalten muss, nicht stören. Die Weinhoheiten aus Schriesheim, Lützelsachsen und Hemsbach winkten dem Kerwevolk zu, das von den Gemeinderäten mit Äpfeln und von den Mitgliedern der "Sängereinheit" mit frisch gekeltertem Apfelsaft versorgt wurde. Dazu stimmten die Sänger des MGV 1884 ein Ständchen an.

Dass man aus dem nördlich gelegenen Bundesland kommt, machten die Mitglieder der "Liewerschbecher Kerwe" deutlich. "Erbarme, die Hesse komme", schallte es vom als Raddampfer gestalteten Motivwagen herab. Aus dem Elsass kamen die "Marcaires de la Vallée de Munster" mit ihren Alphörnern.

Keine so weite Anreise hatte dagegen die Theatergruppe des MGV "Sängerbund" Großsachsen, die kräftig Reklame für ihr neuestes Theaterstück machte. International ging es sogar bei den Pfadfindern St. Georg Leutershausen zu, die eine Weltkugel durch die Straßen rollten.

Auch die sportliche Seite von Leutershausen kam nicht zu kurz, nahmen doch Mitglieder der Mannschaften der SGL, des FVL und der Sonntagskicker an dem Umzug teil.