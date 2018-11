Heddesheim/Hirschberg. (ans) Der Leiter der Karl-Drais-Schule, Jens Drescher (43, Foto: Kreutzer) hat einen Dienstposten als Schulrat für weiterführende Schulen - bis auf Gymnasien - übertragen bekommen und ist vor gut zwei Wochen mit der Hälfte seiner Arbeitszeit an das Staatliche Schulamt Mannheim abgeordnet worden. Das teilte die Drais-Schule mit. Ab 1. Februar 2019 wird Drescher vollumfänglich am Staatlichen Schulamt Mannheim arbeiten.

Auf die Stelle habe er sich beworben, weil er eine "berufliche Weiterentwicklung" gewollt habe. Die Schüler und den Unterricht werde er schon vermissen, gab Drescher im RNZ-Gespräch zu: "Aber ich weiß die Karl-Drais-Schule gut aufgestellt und bin überzeugt, dass es gute Bewerbungen auf meine bisherige Stelle geben wird."

Die Leitungsstelle wird laut einer Pressemitteilung der Karl-Drais-Schule zeitnah ausgeschrieben. Falls die Stelle bis 1. Februar noch nicht besetzt ist, leitet Konrektor Robert Rodenberg die Schule. Er wird dabei vom bestehenden Schulleitungsteam in seiner Arbeit unterstützt. Drescher leitet die KDS seit 1. August 2012, zuvor war er Leiter der Martin-Stöhr-Grund- und Haupt- mit Werkrealschule in Leutershausen. Er gestaltete mit dem Kollegium ab 1. August 2015 den Neuaufbau der KDS als Gemeinschaftsschule in Heddesheim. In Hirschberg wurde die Realisierung im Rahmen eines Bürgerentscheids abgelehnt. Mit Nachdruck engagierte sich Drescher für diese Schulform, von der er überzeugt ist.

Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler bedauert dessen Entscheidung. Seine Arbeit als Schulleiter habe er "mit vollem Einsatz" und "zum Wohle der Schüler" geleistet. Sein Weggang sei ein großer Verlust für Schule und Gemeinde. Kessler dankte ihm für die gute Arbeit zum Aufbau der Gemeinschaftsschule. "Das Staatliche Schulamt bekommt einen hervorragenden Schulleiter, Lehrer und Praktiker als neuen Mitarbeiter", ist der Bürgermeister sicher.