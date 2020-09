Von Karin Katzenberger-Ruf

Heddesheim. Die Saison am Badesee Heddesheim ist um eine Woche verlängert worden. Bis einschließlich Sonntag, 20. September, können bis zu 3000 Gäste täglich am und im See verweilen. Das dürfte vielen Wasserratten angesichts der hochsommerlichen Temperaturen gerade recht kommen. Die Wassertemperatur lag Mitte vergangener Woche allerdings nur bei 20 Grad. Doch es gibt natürlich auch Badegäste, die das kühle Nass besonders lieben.

"Als der See Mitte Juni wieder zugänglich war, hatte er 19 Grad, jetzt geht es wieder in diese Richtung, ich mag das", sagt eine 65-jährige Besucherin aus Ladenburg. Doch sie ist froh, dass das Schwimmen, wenn auch mit einigen Wochen Verspätung und einigen Einschränkungen, überhaupt wieder möglich war und noch ist. "Das ist hier doch viel besser gelaufen als in den Schwimmbädern mit beschränkter Verweildauer", findet sie. Sie selbst hat noch rechtzeitig eine Saisonkarte ergattert. Wegen der auf 3000 beschränkten Besucherzahl pro Tag war das zwar keine Einlass-Garantie, draußen bleiben musste sie aber kein einziges Mal.

Rund 155.000 Badegäste hatte die Gemeindeverwaltung bis Mitte vergangener Woche registriert. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent weniger oder anders herum immerhin 60 Prozent der damals rund 253.000.

Der Baggersee in Heddesheim umfasst eine Fläche von etwa 200.000 Quadratmetern. Ein Viertel davon ist für das Schwimm- und Badevergnügen frei gegeben, die Grünflächen sind um die 50.000 Quadratmeter groß. Da sollte "Abstand halten" eigentlich kein Thema sein. Und ist es doch. Immer mal wieder gibt es Lautsprecherdurchsagen, dass die Abstandsregeln – besonders im Eingangsbereich – doch bitte eingehalten werden sollten. Eine Besucherin aus Heidelberg hat nach einem heißen Sommertag samt einer Gewitterwarnung am Ausgang regelrechte Menschenansammlungen erlebt und sich schon vorher darüber gewundert, dass dort keine Maskenpflicht herrscht. Am Weinheimer Waidsee sind im Eingangsbereich Masken vorgeschrieben. In Heddesheim gibt es eine Empfehlung, einen Nase-Mund-Schutz zu tragen, sollten die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können.

Zufrieden ist man bei Restaurant und Kiosk: "Die Saison ist ganz gut gelaufen, und wir waren froh, dass wir Arbeit hatten", betonte eine Mitarbeiterin in der Gastronomie.

Bunte Kreidezeichnungen auf dem Boden weisen den Gästen die etwas komplizierter gewordenen Wege, vor der Einkehr steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit.

Und wie sieht es auf dem See aus? Die beiden blauen Schwimminseln sind seit Saisonbeginn gesperrt, weil es dort eng werden könnte. "Schade, deshalb hab ich dieses Jahr keinen einzigen Kopfsprung ins Wasser machen können", bedauert ein 17-Jähriger aus Schriesheim. Auf der Ostseite des Geländes führen Treppen in den See. Dort gilt sozusagen die Einbahnstraßenregelung. Auf die "Insel", die an das Naturschutzgebiet grenzt, kommt man ungehindert. Schwimmer, die entlang der Bojenkette unterwegs sind und von dort zum Sandstrand rüberwollen, nutzen sie gern als Zwischenstation.

Riesige Gummitiere, sei’s in der Form eines weißen Einhorns, einer quietschgelben Ente oder eines rosa Flamingos, bevölkerten den See an den heißesten Tagen des Jahres. Ebenso Luftmatratzen gewaltigen Ausmaßes. Inzwischen sind zumindest vormittags auch wieder echte Schwäne auf dem See unterwegs, lassen sich von den Schwimmern nicht stören. Das gilt auch umgekehrt.

In dieser Woche soll das Thermometer nochmals auf über 30 Grad steigen. "Das müssen wir definitiv ausnutzen", nehmen sich Stammgäste vor. "Mal schauen, ob wir wieder Tageskarten kriegen", so eine Mutter, die gern nochmals mit Sohn und Tochter schwimmen gehen würde.