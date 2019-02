Von Stefan Zeeh und Annette Steininger

Hirschberg. Es ist ein Haushaltsplan der Minuszeichen, den der Hirschberger Gemeinderat an diesem Dienstag einstimmig verabschiedete. Ein besonders dickes Minus in Höhe von fast 3,4 Millionen Euro verursachen die umfangreichen Investitionen in diesem Jahr. An vorderster Stelle steht dabei der Bau des evangelischen Kindergartens, aber auch in die Sanierung von Kanälen und Straßen investiert die Gemeinde. Allein für den Kindergarten-Neubau sind für 2019 gut 2,1 Millionen Euro eingeplant sowie eine Verpflichtungserklärung über 4,26 Millionen Euro für 2020.

Zudem fehlen für die laufende Verwaltungstätigkeit rund 900.000 Euro, sodass das Minus insgesamt 4,3 Millionen Euro beträgt. Finanziert wird dieses durch Kassenmittel und eine Kreditaufnahme von 2,3 Millionen. Damit könnte der Schuldenstand Hirschbergs Ende 2019 rund 4,6 Millionen Euro betragen.

Dennoch war den meisten Gemeinderäten bei ihren gestrigen Haushaltsreden nicht bange. So sah beispielsweise Thomas Götz (CDU) die Gemeinde generell "finanziell gut aufgestellt". Gleichzeitig machte er deutlich, dass mit dem Hallenthema, sprich Neubau einer Halle und Sanierungen der bestehenden, "eine neue Dimension" auf die Kommune zukomme. Und mit dem Kindergarten werde sich die Gesetzmäßigkeit "der nachhaltig relativ niedrigen Verschuldung" aber möglicherweise ändern.

Auch Alexander May (Freie Wähler) blickte gelassen auf die finanzielle Situation der Kommune und fand: "Der Haushaltsplan 2019 ist rund." Wichtige Projekte seien aufgenommen. "Zukünftige wichtige Projekte wie die Umsetzung eines Sporthallenkonzepts sind für 2020 aufgegleist."

So positiv wie May sah Oliver Reisig (FDP) die Lage keineswegs. "Die Gemeinde hat sich selbst ein straffes Programm auferlegt und muss gewaltige Aufgaben stemmen, um weiterhin die attraktive und liebenswerte Gemeinde zu bleiben, die sie heute zweifelsohne ist." Er warnte die anderen Fraktionen mit Blick auf viele ausgabeintensive Haushaltsanträge: "Wenn es die politischen Parteien nicht schaffen, mehr Projekte abzuarbeiten als neue Wünsche zu äußern, so werden wir früher oder später eine Bauchlandung hinlegen."

Der Fokus in diesem Jahr liege letztlich weiterhin darauf, die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen, ohne sich "unverhältnismäßigen Luxus zu gönnen". Auch die SPD fordert "nachhaltiges Wirtschaften". Die Gemeinde dürfe sich aber dabei nicht der sozialen Verantwortung entziehen, meinte Thomas Scholz. Angesichts von "acht Millionen Euro Gesamtkosten" für einen Kindergarten und einer Viertelmillion Euro für einen Skulpturengarten könne man nicht sagen, dass einem die Kosten für die von der SPD vorgeschlagenen sozialen Maßnahmen wie dem Sozialpass zu hoch wären, fand der Fraktionsvorsitzende.

Deutlich spürbar war bei dem einen oder anderen Beitrag schon die bevorstehende Kommunalwahl. So kamen insbesondere aus dem bürgerlich-konservativen Lager einige Spitzen gegen SPD und GLH wegen ihrer Anträge. Was aber alle einte, war der Dank an Kämmerin Anna Dorothea Richter. Und auch an Bürgermeister Manuel Just. Da wurde dem einen oder anderen wehmütig ums Herz, schließlich war es die wohl letzte Haushaltsverabschiedung unter der Ägide des zum Oberbürgermeister Weinheims gewählten Gemeindeoberhaupts. Kritische Töne kamen jedoch von der GLH: Thomas Herdner mahnte, Just solle neue Projekte dem künftigen Bürgermeister überlassen. "Wenn Entscheidungen über Baugebiet nun noch schnell übers Knie gebrochen werden, schränkt das die Gestaltungsfreiheit der Nachfolger stark ein", so Herdner. "Ein fairer Abschied sieht anders aus."