Hirschberg. (ze/ans) Als Bürgermeister Ralf Gänshirt im Dezember 2019 den Entwurf des Haushaltsplans 2020 einbrachte, wies der Ergebnishaushalt noch ein Defizit von gut 620.000 Euro auf. Dazu kamen Investitionen in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro, die eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro notwendig machten. Seitdem hat sich auf der Einnahmenseite einiges getan, wie der am Dienstagabend einstimmig verabschiedete Haushalt 2020 zeigt.

So zeichnet sich aufgrund aktueller Zahlen eine Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer von 200.000 Euro ab. Dazu kommt ein Plus von rund 115.000 Euro durch die im Januar vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Grundsteuer und von gut 390.000 Euro durch die Erhöhung der Gewerbesteuer.

Der verabschiedete Haushaltsplan 2020 weist nun für den Ergebnishaushalt Erträge von gut 23,7 und Ausgaben von rund 23,6 Millionen Euro auf, sodass sich statt eines Defizits ein kleiner Gewinn von gut 130.000 Euro ergibt. Rund 4,7 Millionen Euro will die Gemeinde für Investitionen ausgeben, wobei allein für den Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen knapp 2,8 Millionen Euro anfallen. An Zuschüssen für Investitionen erhält die Gemeinde gut 920.000 Euro. Daraus ergibt sich eine gegenüber dem ersten Entwurf um eine Million Euro verringerte Kreditaufnahme von nunmehr zwei Millionen Euro.

Alexander May (FW) äußerte sich angesichts des Plus’ von 130.000 Euro positiv. "Das mag zwar nicht viel klingen. Bei den vor uns liegenden Aufgaben ist das jedoch mehr als gut." "Mehr als konsterniert" seien die Freien Wähler aber angesichts ihres abgelehnten Antrags für eine Verkehrsanalyse gewesen.

Oliver Reisig (FDP) wiederum ging kritisch mit den "wünschenswerten Projekten" um, die die Mehrheit beschlossen habe, die aber "nicht die dringlichsten Probleme" seien – wie der Zugang zum Großsachsener Friedhof von der RNV-Haltestelle Großsachsen Süd. "In diesem Jahr liegt der Fokus weiterhin darauf, die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen, ohne sich unverhältnismäßigen Luxus zu gönnen." Vor Hirschberg würden in den nächsten Jahrzehnten enorme Herausforderungen liegen. Dessen ist sich auch die CDU bewusst. So merkte Thomas Götz an, dass Überschüsse in besagter Höhe nicht ausreichen würden, um auch entsprechende Rücklagen zu bilden. Und er fragte sich, wie die Haushaltslage erst aussehe, wenn die Gemeinde weitere Projekte wie das Hallenthema angehe.

Angesichts der nun von vielen angesprochenen Gewerbeparkserweiterung sagte Eva-Marie Pfefferle, dass die SPD dieser nur zustimmen werde, wenn sie moderat ausfalle.

Die Grüne Liste Hirschberg sah dagegen vor allem bei den Ausgaben Bedarf für ein klares Konzept. Als Beispiel nannte Leonie Mußotter die kostspielige Sanierung des Spielplatzes am Landwehrhagener Platz. Abschließend dankten alle Fraktionen Kämmerin Anna Dorothea Richter, die letztmals den Haushalt erstellt hatte, weil sie die Leitung des Hauptamtes übernimmt.