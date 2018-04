Von Frederick Mersi

Weinheim. Hagen Rether lehnt sich zurück, schließt die Augen, atmet übers Mikrofon gut hörbar durch. "Wir sind doof", sagt er. "Können wir uns darauf als Arbeitshypothese einigen?" Das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Stadthalle erklärt sich durchs Sitzenbleiben einverstanden - und Rether hält seinen Zuhörern fast vier Stunden lang mit sonorer Stimme und betont lässiger Attitüde den Spiegel vor.

Der schwarze Flügel neben seinem Bürostuhl bleibt Dekoration, stattdessen nimmt Rether plaudernd Doppelmoral, Selbstbezogenheit und Hochmut aufs Korn. Sex-Tourismus nach Thailand, die Flüchtlingspolitik der vermeintlich christlichen Demokraten, der latente Rassismus im Alltag: Alles stellt Rether vom Kopf wieder auf die Füße, denkt Paradoxien und Konsequenzen systematisch zu Ende, bis es wehtut. Nicht nur wegen ihrer Länge verlassen Besucher seine Veranstaltungen immer wieder schon zur Pause: Rether erlaubt es sich nicht, irgendjemanden oder irgendetwas zu verschonen.

Seine Zuhörer müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass die deutsche Gesellschaft den Gefahren des Alkoholkonsums gegenüber weitgehend blind ist, dass sexuelle Gewalt als Problem erst wirklich wahrgenommen wurde, als nach der Kölner Silvesternacht junge Nordafrikaner als Sündenböcke präsentiert werden konnten, und dass in der Außenpolitik eben doch jeder jeden erpresst - auch die Türkei Deutschland und umgekehrt. Und wenn man China nicht erpressen kann, wird eben nur mit dem Dalai Lama Tee getrunken.

Dennoch lautet das Motto: "Die eigenen Fürze stinken nicht. Wir ziehen den Balken aus dem eigenen Auge und erschlagen den anderen damit." Rether fläzt sich als lebendes schlechtes Gewissen seiner Zuhörer im Bürostuhl. Es geht nicht um ein Versagen der Eliten, das Einprügeln auf "die da oben", sondern die Betrachtung des eigenen alltäglichen Wahnsinns im Spiegel. "Jede fünfte Frau wurde schon mal Opfer sexueller Gewalt", sagt Rether: "Die Täter sind zahlenmäßig unter uns." Stille im Saal. "Und es sind erstaunlich wenige Marokkaner hier." Das Publikum lacht befreit auf, doch die Botschaft bleibt hängen.

Rether hat auch einen Lösungsvorschlag im Gepäck: Bildung. "Brandneue Idee, ist mir gerade gekommen." Denn während jedes Wochenende Hundertschaften in die Fußballstadien der Republik geschickt werden müssen, um gewaltbereite Fans vom Prügeln abzuhalten, braucht die "arrogante Elite" bei klassischen Konzerten keinen Polizeischutz. Rether zitiert die Denkväter der Aufklärung, appelliert an Empathie und Humanismus, fordert zum Überdenken des eigenen Handelns auf.

"Entspannen Sie sich, nehmen Sie es sich langfristig vor", sagt er: "Man muss ja nicht perfekt sein." Auch wenn von Veganern automatisch gefordert wird, nur noch mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit zu kommen. "Die Leute sagen, wir können ja nicht die Welt retten. Aber wer denn sonst?", fragt Rether in die Stadthalle. Der Zuschauerraum ist abgedunkelt. Schade, weil die Gesichter der Zuhörer bei den schmerzhaften Pointen nicht sichtbar sind. Gut, weil die eigene Mimik ebenfalls im Schatten verborgen bleibt. "Ich mach Schluss", sagt Rether um 23.05 Uhr. "Bis zum nächsten Mal, ich spiele dann auch was." Die Lichter gehen an, lang anhaltender Applaus, keine Zugabe. Nur Rethers Stimme aus den Lautsprechern: "Noch vor Mitternacht, geht doch."