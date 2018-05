Hirschberg-Großsachsen. (wabra) "Fritz, noch e Veddl fun deim Wei" - diese Bestellung war im damaligen Gasthaus "Rose" in Großsachsen oft zu hören. Und Fritz Keller kam dem Wunsch nach einem Gläschen Wein gerne nach. Am Montag wird er, der Gastwirt mit Leib und Seele war, bei guter Gesundheit 90 Jahre alt.

Sein Leben war geprägt von Arbeit, die ihm aber viel Spaß machte und mit der er vielen Freude bereitete. Der Jubilar erblickte am 28. Mai 1928 das Licht der Welt. Es war das Jahr und der Monat, als Gustav Hartmann, der "Eiserne Gustav", mit seiner Pferdedroschke Paris erreichte und Umberto Nobile mit seinem Luftschiff "Italia" erneut den Nordpol überflog.

Wie man aus Dokumenten entnehmen kann, ist die Familie Keller nachweislich seit 1630 in Großsachsen ansässig. Fritz Keller besuchte von 1935 bis 1943 die Volksschule in Großsachsen. Danach ging er auf die Höhere Handelsschule in Heidelberg. Im Januar 1945 wurde er mit 17 Jahren zum Arbeitsdienst verpflichtet. Drei Monate später musste er zur Infanterie einrücken.

Nach der Kriegszeit arbeitete er im elterlichen Familienbetrieb seines Vaters Michael Keller, der auch eine Mälzerei betrieb, mit. An das zum alten Großsachsener Ortsbild gehörende Gebäude Ecke Breitgasse/Obere Bergstraße wurde im Jahr 1850 der Wirtschaftsraum, der sich damals noch im alten Teil des Gebäudes befand, neu angebaut. 1960 war das Jahr, als der Jubilar Annelore Keller geb. Flößer heiratete sowie die Mälzerei und die Gastwirtschaft übernahm, die schon immer zum Familienbetrieb gehörte. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Über viele Jahre hat sich der Jubilar auch dem Weinbau gewidmet.

Das Gasthaus "Rose" gehörte zur dörflichen Gemeinschaft. Während Ehefrau Anneliese in einer kleinen Küche leckere Gerichte zubereitete, war Fritz Keller für seine Gäste der Ansprechpartner hinter der Theke. Nicht nur die Gasträume, sondern auch der Saal im Obergeschoss wurden von den örtlichen Vereinen zu vielerlei Zusammenkünften gerne genutzt. An erster Stelle hatte hier über Jahrzehnte der Männergesangverein "Sängerbund" 1873 Großsachsen, wie der MGV damals noch hieß, seine Heimat.

Auch wenn die Wirtschaft oft proppevoll war, behielt Keller den Überblick und erledigte seine Arbeit besonnen und gewissenhaft. Für seine Gäste hatte er immer ein offenes Ohr. Besonders gefragt war der eigene Hauswein, den er mittels Fünf-Liter-Krug aus einem Weinfass auffüllte.

Diesen besonderen Wein besingt heute noch MGV-Sänger Dieter Korsch, der gerne vom "Kellers Fritz seinem Wein träumt". Nicht nur in Großsachsen hatte die Gastwirtschaft einen ausgezeichneten Ruf für gutbürgerliches und preiswertes Essen, sondern auch darüber hinaus. Man traf hier Freunde und musste sich dafür nicht einmal verabreden.

Doch damit war 1997 Schluss: Die Wirtschaft, die sich schon immer im Familienbesitz befand, wurde am 31. Dezember 1997 aus Altersgründen endgültig geschlossen.

Nicht nur durch die "Rose" ist Fritz Keller im Ort bekannt: Er ist Mitglied und auch Ehrenmitglied in vielen Vereinen. Auch der Winzergenossenschaft Schriesheim gehörte er an. Besonders freute er sich, als eines von seinen drei Enkelkindern, nämlich Stefanie Keller, bei der WG Schriesheim im Jahr 2014 als Prinzessin fungierte. Im Jahr 2015 wurde sie sogar zur Weinkönigin gekrönt, und ein Jahr später war sie die erste Weinprinzessin für das Gebiet Badischen Bergstraße.

Noch heute spielt der Jubilar sehr gerne, wie in früheren Zeiten in der Gastwirtschaft, auf seiner geliebten Ziehharmonika das eine oder andere Liedchen.

Die RNZ wünscht dem Jubilar alles Gute!