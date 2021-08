Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Ehre, wem Ehre gebührt: 30 Jahre lang, von 1968 bis 1998, war Rudi Frößinger als Erster Vorsitzender des TV Germania 1890 Großsachsen eine wirkende Kraft. Die Gründung der Tennisabteilung und die Errichtung der Tennisplätze gehen aus den Anfängen seiner Ägide hervor. Nun ziert die Tennis- und Sportanlage seinen Namen. Am Freitagnachmittag gibt es rund um die Namensgebung einen feierlichen Rahmen, ein Wiedersehen mit alten Weggefährten, ein Schwelgen in Erinnerungen, Gratulationen, Dankesreden, musikalischen Beiträgen und ein festliches Büffet.

Der Geehrte erscheint mit Laufstöcken. 92 Jahre ist Rudi Frößinger inzwischen alt, doch das persönliche Mitwirken bei der großen Schild-Enthüllung lässt er sich nicht nehmen. "Ich mache auf sportlich", lässt er seinen Humor spielen, blickt aber doch gespannt auf ein weißes Leinentuch an der Wand des Akropolis-Restaurants, das den Schriftzug noch etwas geheimnisvoll verborgen hält. Mit einem kräftigen Ruck aber geben Frößinger, die Erste Vorsitzende Rebekka Ulrich sowie die Ehrungsbeauftragte, Christiane Fröhling, den Blick frei: "Rudi Frößinger Sport-Anlage" steht da in großen Lettern geschrieben, in der Mitte prangt das gelb-blaue TVG-Wappen.

"Es ist für alle Gäste ein erster Blickfang, direkt am Eingang zur Sportanlage. Der perfekte Ort", findet Ulrich. Einen Monat ist sie erst als Erste Vorsitzende im Amt, und hat gleich die große Ehre, einer Vereinslegende ein Denkmal zu setzen. "50 Jahre ist es her, als die ersten Tennisplätze mit der Schaufel errichtet wurden. Sie haben Pionierarbeit bewiesen, diese Tatkraft von einst ist heute noch da", betont sie. Aufträge eines Vereins seien, nicht nur zu Sport und Bewegung zu animieren, sondern auch Begegnungen zu schaffen, Ereignisse gemeinsam zu feiern, aber auch Vorhaben vereint anzugehen. "Was zählt, ist die Haltung und die Einstellung dahinter, sie haben eine gelebte Vereinsvielfalt gefördert und gefordert. Daraus ist eine Pflanze gewachsen, die heute noch blüht", so Ulrich über das nachhaltige Wirken von Frößinger und seinen Mitstreitern.

Weggefährte Horst Heckmann erinnert sich, wie man Anfang der 1970er Jahre nur Acker, Wiesen und Feldwege auf dem heutigen Vereinsgelände vorfand. "Sie haben mit Ihren Ideen zum Mitmachen motiviert und den Zusammenhalt gestärkt", erklärt er. Für den erfolgreichen Tennissport in Großsachsen wurde so erst die Grundlage geschaffen. "Daher ist es nur konsequent, dass die Anlage auch Ihren Namen trägt."

Erste Vorsitzende Rebekka Ulrich während ihrer Rede vor den TV-Mitgliedern. Foto: Kreutzer

Auch der stellvertretende Bürgermeister, Karlheinz Treiber, schließt sich den Dankesreden an. "Sie gelten als der Strippenzieher beim TV, ohne Sie wäre der Verein nicht, was er ist", lobt Treiber. Mit seiner "Grundhaltung" habe Frößinger maßgeblich zur gelebten Vielfalt des TVG beigetragen, die Mitgliederzahl stieg in diesen drei Dekaden von 200 auf 1300, der einstige Festsaal des Zähringer Hofs wurde zur Turnhalle umgewandelt, 1977 die Tennishalle und das Vereinsheim gebaut. "Mit der Namensgebung hat der Vorstand eine gute Entscheidung getroffen, um damit denjenigen zu ehren, der maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat", betont Treiber.

Und der Geehrte? Der gibt sich bescheiden, freut sich über die Lobeshymnen sowie über die beiden Lieblingslieder "River Kwai March" und "In the Mood", die Tilmann Greiner am Keyboard zwischen den Reden einstreut – und lässt wieder seinen Humor spielen: "Ich hätte so viel zu erzählen, wenn ich nur wüsste, was", scherzt er – und hat dann doch ganz viel zu sagen: "Der Tennissport steckte damals in den Kinderschuhen, die Vereine an der Bergstraße haben die hohen Kosten gescheut, aber wir sind das Wagnis eingegangen", erinnert er sich. Mit einer kleinen Gruppe, die das Ziel hatte, den Tennissport für alle zugänglich und bezahlbar zu machen.

"Viele mussten erst lernen, mit dem Tennisschläger umzugehen", verrät er. Auch er gehörte als aktiver Geräteturner dazu. Als dann kurz nach der Einweihung der ersten beiden Plätze im Jahre 1972 ein Unwetter die Arbeit zunichtemachte, standen schon am nächsten Tag wieder die Helfer bereit. Und auch das Jahr 1985, als griechische Familien die bis heute anhaltende Bewirtung im Akropolis übernahmen, hebt er hervor.

Ganz bewusst verstehe er die Namensgebung also auch stellvertretend für die vielen Mitstreiter und Weggefährten. "Ich hatte eben den Hut auf, auch wenn es bei mir ein weißes Hütchen ist", erklärt Frößinger – und wünscht seiner Nachfolgerin "Mut, Tatkraft und ein glückliches Händchen. Und dass der Tennissport in Großsachsen noch vielen Generationen nach uns erhalten bleibt." Am TVG-Eingang weisen nun eben nicht mehr nur die Holzschilder nach "Wimbledon", "Melbourne" und anderen berühmten Tenniscourts, sondern ein großer Schriftzug zum seit 50 Jahren pochenden Tennisherz in Großsachsen.