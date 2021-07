Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Das Geheimnis um die Kandidaten für die vier vakanten Vorstandsämter beim Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen ist gelüftet: Bei einem Pressegespräch am Montagabend stellten der derzeit die Vereinsgeschäfte führende Dritte Vorsitzende, Dietmar Stamm, und Pressereferent Matthias Dallinger die Kandidaten für die Wahl bei der Jahreshauptversammlung (21. Juli, 19.30 Uhr, Sachsenhalle) vor. Die Abteilungsleiterin "Turnen", Rebekka Ulrich, wird für den Vereinsvorsitz kandidieren, Gemeinderat Bernd Kopp will Zweiter Vorsitzender werden. Thomas Thünker hat sich bereit erklärt, das Amt des Dritten Vorsitzenden zu übernehmen. Er ist genauso wie Klaus Müller, der sich für das Amt des Schatzmeisters bewirbt, seit vielen Jahren im Verein aktiv.

Nachdem Marco Fleckenstein bereits vor einigen Monaten sein Amt als Erster Vorsitzender niedergelegt und Stamm sowie Schatzmeister Gerd Schnabel erklärt hatten, nicht mehr kandidieren zu wollen, begab man sich auf die Suche nach Kandidaten für die vakanten Vorstandsämter. Unter den Abteilungsleitern wurde man rasch fündig., "Ich bin gefragt worden", berichtete Ulrich, die seit neun Jahren dem TVG angehört, über die Kandidatensuche. Da sie "tolle Erfahrungen" bei der Arbeit im TVG-Vorstand in den letzten Jahren gemacht hatte und zudem als Sportwissenschaftlerin und Regionalreferentin des Badischen Turnerbundes beruflich "vorbelastet" ist, erklärte sie sich zur Kandidatur bereit. "Sport und Bewegung ist für mich mehr als ein Hobby", erklärte die 42-Jährige dementsprechend. Sie will gern noch mehr Verantwortung im Verein übernehmen.

"Der TVG ist mein Herzensverein", verdeutlichte Kopp, wie wichtig ihm der Verein ist. Seit 1974 gehört der 55-Jährige dem TVG an und spielte dort zunächst Handball in den Jugendmannschaften und als Erwachsener in der 1c. Derzeit ist er bei den "Jedermännern" und in der Tanzabteilung aktiv. In den vergangenen Jahren sei er bereits mehrfach gefragt worden, ob er nicht ein Amt im Vorstand des Vereins übernehmen wolle. Doch weder beruflich noch privat hätte eine Tätigkeit im Vorstand des TVG zusätzlich zu seiner Arbeit im Gemeinderat gepasst. Nun habe sich seine berufliche und private Situation aber geändert, und er freue sich auf ein bunt gemischtes Vorstandsteam, das alle Sparten des Vereins vertrete. Überhaupt war ihm wichtig, dass Kandidaten für alle vakanten Ämter vorhanden sind, denn keinesfalls habe er als Zweiter Vorsitzender wirken wollen, wenn das Amt des Ersten oder Dritten Vorsitzenden unbesetzt geblieben wäre. Ebenfalls seit 1974 gehört Thomas Thünker dem Verein an. Beim Handball war er einst aktiv, heute spielt er Tennis bei den Herren 50 plus. "Es ist erstaunlich, wie viel Arbeit auf Abteilungsleiterebene im Verein gemacht wird. Das hat mich inspiriert", sagte der 52-Jährige über seine Motivation zur Kandidatur. Dazu konnte er sich davon überzeugen, dass er nette Kollegen bei der Arbeit im Vorstand zur Seite habe, und so freue er sich darauf, den Verein "am Laufen zu halten".

Finanzen sind für den 61-jährigen Klaus Müller nichts Unbekanntes, ist er doch als Beamter bei einer Berufsgenossenschaft für deren Haushalt zuständig. 1975 trat er in den TVG ein, spielte dort zunächst Handball und war später bei den "Jedermännern" aktiv. Der Handball ist ihm aber weiterhin wichtig, weshalb er bei den Spielen der Ersten Mannschaft als Ordner fungiert. Auch er sei in der Vergangenheit bereits öfter gefragt worden, ob er ein Amt im Verein übernehmen könne. Bisher habe es beruflich nicht gepasst. Doch nun seien es nur wenige Monate, bis er in Rente gehe, und so habe er Zeit für andere Aufgaben.

"Der TVG kann stolz darauf sein, in diesen Zeiten Menschen zu finden, die dem Verein etwas zurückgeben wollen", lobte Dallinger das Engagement der vier Kandidaten. "Das spricht für den TVG", ergänzte Stamm, der zudem die Vielzahl der engagierten Vereinsmitglieder und Sponsoren hervorhob.