Landes-Kultusministerin Susanne Eisenmann (vorne) ist die Rechtschreibung ab der ersten Klasse wichtig. Bürgermeister Manuel Just, Hirschbergs CDU-Vorsitzende Uschi Pschowski und ihr Stellvertreter Ulrich Zeitel sowie die Landtagsabgeordnete Julia Philippi und Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers (v. l.) hießen sie in Hirschberg willkommen. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Beim Thema "Schule" können oder wollen alle mitreden, hat doch jeder dazu eigene Erfahrungen in seiner Schulzeit gemacht. Die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Susanne Eisenmann (CDU), lässt sich davon aber nicht irritieren. "Wenn wir nicht über Bildung diskutieren würden, wäre das sehr traurig", hielt sie gleich zu Beginn ihres Vortrags am Donnerstag im Anbau der Alten Turnhalle vor gut 60 Zuhörern fest. Auf Einladung des CDU-Ortsverbands war sie an die Bergstraße gekommen, um hier über die eingeleiteten Reformen in der Schullandschaft zu sprechen. Zuvor galt es aber noch, eine andere Pflichtaufgabe zu erfüllen. "Wenn eine Ministerin in die Gemeinde kommt, öffnet Bürgermeister Just sein Goldenes Buch", wusste der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands, Ulrich Zeitel.

Nach ihrem Eintrag zeigte die Ministerin "klare Kante", wie es Zeitel ausdrückte. So verdeutlichte sie unmissverständlich, wie wichtig es ihr ist, dass etwa die Rechtschreibung ab der ersten Klasse wieder gilt. Das Schreiben nach Gehör in den ersten beiden Klassen, wie es in einigen Bundesländern praktiziert wird, lehnt sie konsequent ab. "Kinder wollen lernen, aber das von Anfang an richtig", betonte sie.

Dass sich in Baden-Württemberg einiges an den Schulen ändern muss, zeigen verschiedene Studien. Einst standen die Schüler des Landes bei bundesweiten Tests an der Spitze, doch das hat sich geändert. Die Lehrer seien an dieser Entwicklung "schon gar nicht Schuld", so Eisenmann. Vielmehr habe Baden-Württemberg sich auf den Errungenschaften der Vergangenheit ausgeruht, während andere Bundesländer sich weiterentwickelt hätten. Die vorangegangenen Landesregierungen hätten nicht auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert.

So sei etwa die Schülerschaft heterogener geworden. "In den ersten Klassen gibt es Kinder, die können schon lesen, andere können nicht einmal einen Stift halten", brachte sie es auf den Punkt. Vor allem bei der Sprachförderung müsse man ansetzen, so Eisenmann. Denn 25 bis 30 Prozent der Kinder hätten massiven Sprachförderungsbedarf bei der Einschulung. Deshalb sei die Schuleingangsuntersuchung so wichtig, bei der festgestellt werden kann, wo das einzelne Kind sprachlich, aber auch motorisch steht. "Wir werden darin investieren, Kinder in diesem Alter besser zu fördern", betonte Eisenmann. Dabei würden auch die Eltern bei Beratungsgesprächen in die Pflicht genommen.

Die Ministerin ging ebenso auf die Themen "Lehrermangel" und "Digitalisierung" ein, aber auch auf die Probleme, die beim Übergang von der Grundschule in weiterführende Schulen entstehen. Dabei habe man festgestellt, dass viele Schüler in den sechsten bis achten Klassen vom Gymnasium zur Realschule wechseln. Um dies zu verhindern, sei es wichtig, die Eltern am Ende der Grundschulzeit optimal bezüglich der weiteren Schullaufbahn ihrer Kinder zu beraten. Deshalb wurde die Vorlage der Grundschulempfehlung bei den weiterführenden Schulen eingeführt. Die dortigen Beratungsgespräche hätten aber nicht immer Erfolg, oftmals würden die Eltern trotz anderslautender Grundschulempfehlung ihr Kind auf ein Gymnasium schicken - ganz nach dem Motto: "Wir probieren es einmal."

"Wir müssen sehen, wie wir mit dem Drang auf die Gymnasien und die Hochschulen umgehen", sagte Eisenmann. Sie plädierte dafür, dass Kinder auch Real- oder Gemeinschaftsschulen besuchen und schließlich einen Handwerksberuf erlernen. "Dass berufliche und akademische Ausbildung gleichwertig sind, ist nicht mehr in vielen Köpfen präsent", so die Ministerin. Sie wies darauf hin, dass hinter dem Wunsch, den eigenen Kindern eine Ausbildung an den Hochschulen zu ermöglichen und somit keinen Handwerksberuf zu erlernen, durchaus ein gesellschaftliches Problem steckt.