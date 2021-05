Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Noch ist eine Veranstaltung mit Hunderten Besuchern schlecht vorstellbar. Doch die Inzidenz sinkt stetig, und Hermann Reisig vom Großsachsener Spargelhof Reisig sagt: "Ich habe ein großes Herz für den Kulturbetrieb, und es wäre mir wichtig, dass die Künstler wieder Licht am Ende des Tunnels sehen können." Deshalb soll das beliebte Fest mit Bewirtung und Unterhaltung am 13. und 14. August stattfinden. Es wäre außerdem ein Jubiläum, denn weil das Fest 2020 coronabedingt ausfallen musste, wäre es das zehnte Mal.

In der Vergangenheit kamen bis zu 600 Feierlustige zu den Konzerten, in den überdachten Pavillon passen bis zu 300. Da es auf dem Hof allerdings zu eng werden könnte, will man dieses Jahr auf den Acker hinter dem Hof ausweichen, der sehr viel Platz bietet. Bis jetzt wächst dort Getreide, das jedoch bis zum Veranstaltungstermin zum "Stoppelacker" abgeerntet ist. Eine Bühne soll es dann geben, und auch eine mottobezogene Umzäunung. Das Thema des kurzweiligen Open Airs ist nämlich seit Jahren "Völlig vun de Roll". Passend dazu soll das Gelände mit Traktoranhängern umringt werden und im Endeffekt für 500 Schaulustige Platz bieten. Auf dem Gelände soll es dann Biertische geben, an denen bis zu sechs Personen Platz nehmen können.

Die Bewirtung übernehmen die Reisigs mit ihrem "bewährten Catering" selbst, sagt Karin Reisig. Ein bisschen abgespeckt wird das Angebot aber schon, denn auf dem Acker gibt es keine Küche und keine Spülmöglichkeit. Kleine Snacks auf die Hand wie belegte Laugenstangen oder Kuchen soll es zum Wein aber schon geben.

Wie die Regelungen bis dahin aussehen, weiß noch niemand so genau. Auf jeden Fall müssen wahrscheinlich die "Drei Gs" (getestet, geimpft, genesen), wie Hermann Reisig sie nennt, eingehalten werden. Eine eigene Testmöglichkeit für die beiden Abende auf dem Hof ist bis jetzt nicht geplant. Generell seien aber große Veranstaltungen wie ihre für die Gäste gut planbar, denkt Karin Reisig: "Da weiß man dann, man geht da hin, und kann sich vorher testen. Außerdem werden bis dahin auch viele geimpft sein", schätzt sie ein. Für das Hofcafé sei die Testpflicht allerdings mehr als hinderlich, denn Leute, die sonntags spontan nach dem Spaziergang bei ihnen einkehren wollten, blieben so aus.

Vieles gilt es noch abzuwarten, zu bewerten und in die Planungen aufzunehmen. Was aber schon feststeht, sind zwei Programmpunkte. Zum einen soll die ABBA-Coverband "ABBA Explosion" am 14. August spielen, die Hermann Reisig vor zwei Jahren in Bensheim sah und "schon nach dem fünften Ton wusste: Die will ich auf dem Hoffest haben". Zum anderen am 13. August die Weinheimer Kabarettgröße Franz Kain. Kain wird nicht nur auf dem Open Air auftreten, er organisiert es auch maßgeblich mit und ist seit vergangenem Jahr nicht mehr nur Freund der Familie, sondern auch ein Teil von ihr, da er die Tochter der Reisigs, Melanie, geheiratet hat. Es wäre sein sechster Auftritt auf der Freiluftveranstaltung und sein erster Auftritt vor einem größeren Publikum in diesem Jahr.

Sein Programm "Kain allein daheim", das er letztes Jahr ausgearbeitet hatte, konnte er pandemiebedingt nur fünf von 50 Mal aufführen. Mittlerweile heißt es "Kain allein daheim 2" und wird sich vor allem mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Künstler beschäftigen, nicht mehr mit Corona selbst. Damit sei es jetzt langsam mal genug, meint Kain. Eine kleine Premiere also.

Für ihn sind die Veranstaltungen unter freiem Himmel die einzig realistische Möglichkeit, vor Publikum zu spielen: "Die Leute wollen jetzt nicht in die Halle. Die wollen raus und sich draußen treffen, und dafür ist es hier perfekt." Auf dem Acker habe man viele Möglichkeiten. Auch ein dritter Abend, an einem anderen Wochenende, wäre für alle denkbar. Da er zudem die "Alte Druckerei" in Weinheim betreibt, hat der Kabarettist schon ein Hygienekonzept zur Hand. Wichtig war allen Beteiligten, den Zeitpunkt schon festzumachen, um den Besuchern einen positiven Ausblick auf den Sommer zu geben. So hätten sie auch selbst noch genug Zeit, andere Veranstaltungen in der Region zu beobachten und ihr eigenes Konzept gegebenenfalls anzupassen. Auch das örtliche Ordnungsamt sei schon informiert worden und habe grünes Licht gegeben. Für die reibungslose Zusammenarbeit sind die Organisatoren dankbar.

Info: Die Tickets können ab 1. Juli im Hofcafé erworben werden, genauere Details zur Veranstaltung werden frühestmöglich bekannt gegeben.