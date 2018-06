Er malte Gemälde und führte Künstlerkneipen: Der im Jahr 2000 verstorbene Mannheimer Künstler K.P.M. ist in der Region vielen ein Begriff. Und so lauschten in der "Jo-Galerie" (rechts Gastgeberin Joe Goertz) zahlreiche Gäste seiner Tochter Josefine Müller (li.). Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. "Etwas Wichtiges muss ich noch sagen", betont Ria Lang - und hält plötzlich inne. Mit ihren 81 Jahren ist sie die älteste Besucherin in der Galerie. Aber auch die erste Weggefährtin, auf immer die kleine Schwester. "Er hat gegen den Willen seiner Eltern Kunst studiert. Sie durften es lange nicht erfahren", teilte sie ein Geheimnis mit ihrem Bruder. Mit Karl Peter Müller, dem berühmten Mannheimer Künstler, der im Jahr 2000 verstarb.

In der "Jo-Galerie" in der Kirchgasse hingen in den letzten fünf Wochen seine ausdrucksstarken Bilder. Nun wurde bei der Finissage ein letzter Blick in die kleine Ausstellung geworfen - und ein tiefer Einblick in die Biografie des Lebemannes gewährt. Denn nicht nur die Schwester zählte zu den rund 20 Gästen, sondern auch die Tochter.

Er malte Gemälde und führte Künstlerkneipen; Josefine Müller versucht, sich ihr eigenes Bild von ihrem Vater zu machen. Vor fünf Jahren machte sie sich daran, die unzähligen Gedichte und Briefwechsel einmal zu bündeln und Zeitzeugen zu befragen. Alte Klassenkameraden und Künstlerkollegen, Weggefährten aus den vielen Lebensstationen ihres Vaters, der in Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg, München, Spanien, Südfrankreich und Malta lebte.

Herausgekommen ist dabei ein Porträt, so vielschichtig wie der Künstler selbst. "Es war wie ein Puzzle, das sich nach und nach zusammensetzt. Er war Getriebener und Grenzgänger, ein Raubtier, aber auch sanft, verletzend und verletzlich. Eine komplexe Seele", sagt Josefine Müller über ihren Vater.

Der hatte es auch aufgrund seines Allerweltsnamens zu Beginn der 1950er Jahre nicht leicht, in der Künstlerszene Eindruck zu schinden. "Wer heißt schon Müller?", fragt die Tochter scherzhaft - und verrät, dass er sich zunächst das Pseudonym Karl Käfertal zulegen wollte, anlehnend an seinen Geburtsort. Stattdessen ließ er zunächst den Umlaut weg, wurde zum weltmännischen Muller, um sich dann bei seinen Gemälden nur mit den Initialen "K.P.M." zu verewigen. So lautet auch der Titel des Buches, an welchem auch Gastgeberin Jo Goertz ihren Anteil trägt. Die seit drei Jahren in Hirschberg wohnhafte Fotokünstlerin porträtierte die zu Wort kommenden Weggefährten.

Und sie lernte K.P.M. auch persönlich kennen. "Er war schon ein Weiberheld, ein Mann, der mit seiner Präsenz sofort den Raum einnimmt", verrät sie - und erinnert an das Studentenleben der 1960er und 70er Jahre. Es war "Charlie" Muller, der mit den "Tangenten" die ersten Szenekneipen in Karlsruhe und Heidelberg eröffnete, später kam in beiden Städten mit dem "Krokodil" eine weitere Kultstätte dazu. In ganz Süddeutschland war K.P.M. zu dieser Zeit als künstlerischer Gaststätten-Berater tätig. Brachte Pop-Art in die Kneipen, so auch in die "Tangente" und das "Pop" in Heidelberg.

Das ist die Seite, die viele kennen. Wie aber war es, die kleine Tochter eines Künstlers zu sein? "Meine Kindheit war wild und frei", erklärt Josefine Müller - und erinnert sich an das "Bratkartoffel-Verhältnis". Kaum etwas anderes gab es bei ihm zu essen. Und falls es doch einmal im Urlaub Hummer gab, wurden die Scheren prompt in einer Collage verewigt.

Viele solcher ganz privaten Einblicke gibt Josefine Müller preis. Und ist ihrer Tante Ria am Ende der Lesung dankbar, dass sie so lange das Kunst-Geheimnis mit ihrem Bruder teilte. Den Eltern wurde vorgemacht, er würde Grafik und Design studieren. "Aber er hat einmal gesagt, wenn ich etwas anderes mache, kann ich nicht mehr gut malen", weiß die Tochter nach ihrer Recherche, dass ihr Vater einfach so sein musste, wie er war. Einer, der seinen eigenen Weg ging. Beseelt und besessen von der Kunst. Einer Kunst, die nicht abgrenzen, sondern vereinen sollte. "Er wollte Kunst für alle. Für ihn ist Kunst die Art und Weise, wie wir mit uns und unserer Umgebung umgehen", betont Josefine Müller.

