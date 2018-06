Weinheim. (web) Die Debatte um Standorte für Großkonzerte hat ganze Podien-Abende in Anspruch genommen. Nun könnte sie rasch beendet sein: Die Stadt empfiehlt dem Kulturausschuss für die Sitzung am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr (Ratssaal), endgültig von Waidsee, Segelflugplatz und Stadion abzurücken. Stattdessen sollen die Festivals künftig alle zwei Jahre im Schlosspark stattfinden. Das nächste Mal 2019.

Der Ausschuss soll das Thema vorberaten, ehe der Gemeinderat am 11. Juli entscheidet. Die Stadt begründet ihre Empfehlung in erster Linie mit der schwierigen Bodenbeschaffenheit am Seeufer. Ein vom Gemeinderat beauftragtes Gutachten habe ergeben, dass die "obere Wiese" im Strandbad ungeeignet für schwere Konzertbühnen ist. Eine Ertüchtigung des Untergrunds per Pfahlgründung würde die Stadt bis zu 80.000 Euro kosten, heißt es.

Kurzfristig günstiger käme es, die Bühnen auf so genannte Panzerplatten zu stellen. Hierfür müssten Konzertveranstalter allerdings jedes Mal zusätzliche 15.000 Euro hinblättern. Der Segelflugplatz wiederum sei zu schwierig zu erreichen, das Herberger-Stadion habe erst kürzlich einen neuen Naturrasen bekommen und im Stadionumfeld wird demnächst ohnehin die neue Weststadt-Schule gebaut.

Der Park ist dagegen schon seit den 1990er Jahren Konzert-Standort. 2002 ließ die Stadt das Gelände an derartige Herausforderungen anpassen. Man nehme die Kritik von Anwohnern und Landschaftsschützern dennoch ernst, heißt es. Künftig soll daher kein Konzert mehr als 8000 Besucher zählen, es bleibt beim Zweijahres-Rhythmus und maximal drei Festabenden pro Konzertsommer, schlägt die Stadt vor.