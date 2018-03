Seit dem 11. Februar sind sechs junge Männer als "Sprayer" in der Fenchelstraße am Werk. Das Gebäude, das jahrzehntelang als Evangelischer Kindergarten und Gemeindesaal diente, wird bald abgerissen. Bevor die Bagger anrollen, ist nochmals die Kunst in Form von "Graffiti" eingezogen. Fotos (2): Dorn