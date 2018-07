Ladenburg. (stu) Der Veranstaltungsmanager und Inhaber einer Berliner Stepptanzakademie, Sven Göttlicher, schüttelte am Wochenende viele Hände. Göttlicher wuchs in der Ladenburger Weststadt auf, spielte bei der LSV Tischtennis, machte am Carl Benz Gymnasium sein Abitur und überraschte seine Eltern mit 20 Jahren mit der Beichte, dass er sich einen "normalen Beruf" nicht vorstellen könne. Eigentlich sollte er wie sein Vater Hans Elektro-Ingenieur werden. Es kam anders, und heute sind die Eltern stolz, dass ihr Sohn Erfolg in einer Branche hat, die sie anfangs kritisch beäugten.

Mit seiner Berliner Firma "Göttlicher Entertainment" präsentierte Sven Göttlicher in der evangelischen Stadtkirche mit den "Black Gospel Angels" einen der besten Gospelchöre der Welt. Seit Jahren begeistert der Chor ein Millionenpublikum, sogar der einstige US-Präsident Barack Obama und seine Familie zählen zu den Fans.

"Natürlich ist das ein besonderer Termin für mich. Bei meinem Heimspiel legen sich die Künstler für Sie besonders ins Zeug", sagte Göttlicher in seiner Begrüßungsrede. Und er tat dasselbe: Seit Ende Dezember und noch bis Mitte Februar haben die Sänger 50 Konzerte in ganz Deutschland im Terminkalender stehen. Es bleibt meist keine Zeit für Stadtführungen, aber in Ladenburg sollte das anders sein. "Die Künstler müssen schließlich meine wunderbare Heimatstadt näher kennenlernen", sagte Göttlicher, der die Amerikaner am Konzerttag zu einer kurzen Stadtführung einlud. Göttlicher führte die Black Gospel Angels zur Villa von Carl und Bertha Benz. "Den Gedenkstein am Benzpark habe ich irrtümlich als Grabstein beschrieben. Aber das hat zum Glück niemand gemerkt", erzählte er. Ganz begeistert waren die Künstler vom Besuch des Wochenmarkts. "Dass man an den Ständen die Waren probieren kann, das war eine neue Erfahrung für sie." Er selbst hatte keine Zeit, seine Eltern in der Brunnenstraße zu besuchen. Nicht einmal für einen Kaffee habe es gereicht. Aber Göttlicher versucht zumindest einmal im Jahr, einen Heimatbesuch einzuplanen und meist gelingt dies um die Weihnachtszeit.

Ansonsten kann man den Musikmanager, der mit seiner Stepptanz-Show derzeit in China große Erfolge feiert, in Asien und Südamerika und den USA antreffen. Auch in Hamburg hat Göttlicher oft Termine. Hier gründete er die erste private, staatlich anerkannte Hochschule für Musik, an der auch als Dozent arbeitet. "Ihr Ladenburger braucht euch keine Sorgen machen, dem Sven geht es gut", rief er seinen ehemaligen Klassenkameraden und Freunden zu, die er beim Konzert umarmte.

Auch in diesem Jahr zeigten die Black Gospel Angels mit den Gesangsstars Queen Yahna und Rose Watson eine ganz außergewöhnliche Leistung. Das Gospel-Ensemble brachte die Stadtkirche mit seiner Leidenschaft und Ausstrahlungskraft zum Beben. Auch der neue Pfarrer David Reichert und seine Frau Katharina waren begeistert.

Die Stimmen der Sänger gingen jedem unter die Haut, der sich auf das Konzert einließ. "Wer nehmen sie auf eine spirituelle Reise mit, in der sich der Glaube an Gott, das Streben nach Frieden, die Gebete und die Musik zu einem Kunstwerk vereinen werden", sagte Lady Rose Watson. Den hohen Anspruch setzten die Künstler wie versprochen um. Mal nachdenklich in sich gehend, um danach mit kräftiger Stimme eine Fürbitte anzustimmen: Die grandiosen Liedbeiträge wirkten durch Einflüsse aus Jazz, Soul und Blues. Weltbekannte Songs wie "Oh Happy Day" oder "Kumbayah" lösten beim begeisterten Publikum wahre Gefühlsausbrüche aus, wie sie sonst in einer Kirche selten zu erleben sind.