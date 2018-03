Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Die Diskussion um Glyphosat ist in vollem Gange, erst recht seit im Herbst 2017 die EU-Kommission die Zulassung des Herbizids um fünf Jahre verlängert hat. Dass dies erst durch die Zustimmung Deutschlands gelang, im Alleingang des Bundeslandwirtschaftsministers und gegen das Umweltressort, zeigt, wie kontrovers die Standpunkte sind. So viel zur Bundes- und Europapolitik.

Inwieweit aber kommt auf lokaler Ebene der umstrittene Unkraut-Vernichter zum Einsatz? Sowohl für die kommunalen Bauhöfe als auch für die Landwirte waren oder sind glyphosathaltige Produkte sehr verlockend. Schließlich handelt es sich bei dem vom US-Agrarchemieriesen "Monsanto" in den 1970er Jahren auf den Markt gebrachten Mittel um ein sogenanntes Totalherbizid. Alles, was grün ist, wird abgetötet. So wurde Glyphosat zur Anwendung vor der Aussaat oder kurz danach konzipiert, um alle schon zuvor aufgegangenen Beikräuter zu beseitigen.

Diese Rundumschlag-Wirkung vor dem Säen macht Glyphosat enorm effektiv, was die Befürworter unter Hinweis auf Arbeits- und Kosten-Ersparnis preisen, Umweltschutzverbände hingegen ebenso entschieden anprangern. So verweist der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) darauf, dass die Krebsforschungsgesellschaft der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend"“ einschätzt, was allerdings andere Gesundheitsbehörden und Organisationen verneinen. Zudem trage das Herbizid, so der BUND, "maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandschaft bei".

Um so positiver bewertet der BUND, dass bereits über 200 Städte und Gemeinden erklärt haben, freiwillig auf Glyphosat zu verzichten. Eine ständig aktualisierte Karte im Internet zeigt für die Region etwa Ludwigshafen, Heidelberg, Wiesloch, Leimen und Speyer. Auch Ladenburg und Edingen-Neckarhausen könnten sich als Teil des Projekts "Pestizidfreie Kommune" eintragen lassen. Denn wie die Bauämter mitteilen, kommt das Herbizid kommunal seit einigen Jahren nicht mehr zur Anwendung.

Edingen-Neckarhausen nutzt heißes Wasser gegen Unkraut

Statt mit Chemie rückt der Bauhof in Edingen-Neckarhausen dem Wildwuchs an Straßen, Wegen und auf Plätzen mit heißem Wasser zu Leibe: Der Dampfstrahler "Wave" auf einem kleinen Mehrzweck-Gefährt macht den Gräsern und Kräutern den thermischen Garaus. In Beeten und Rabatten wird geharkt oder gejätet. Die konventionelle Unkrautbeseitigung freilich dauert ungleich länger. Und sie hemme den unwillkommenen Wuchs der Pflanzen nicht so langfristig wie die "chemische Keule", fügt Dominik Eberle vom Edingen-Neckarhäuser Bau- und Umweltamt an. Dies sei "auch der Grund, dass das eine oder andere mal ungepflegt wirkt". Doch habe hier der ökologische Gedanke Vorrang, so Eberle. Ebenso vorbildlich handelt Edingen-Neckarhausen beim Anlegen von Blühstreifen als Insekten- und Augenweide, in Absprache mit den Landwirten und teils von diesen aktiv unterstützt.

Auch auf der anderen Neckarseite hat man kommunal auf die kritische Beurteilung in der Öffentlichkeit und die strengen gesetzlichen Regelungen reagiert. Die Stadt Ladenburg verwendet schon seit einigen Jahren kein Glyphosat mehr, schreibt Stadtbaumeister André Rehmsmeier. "Das Unkraut wird daher - da, wo es sein muss - mechanisch bekämpft." Zudem versuche man, "Wildkrautwuchs bereits bei der Planung und Herstellung von Belags- und Pflanzflächen zu bedenken". Beim Bekämpfen der "Spontanvegetation", so Rehmsmeier, versuche man in Ladenburg, "eine vernünftige Balance zwischen Sauberkeitsansprüchen und Naturnähe zu finden".“

"Kein Landwirt rausgefahren, wenn’s nicht nötig war"

Und wie halten es die Landwirte? Im Edinger Ortsbauernverband sei die Glyphosat-Streitfrage "kein Thema", sagt Vorsitzender Georg Zahn. "Das macht jeder, wie er es für richtig hält. Ich will keinem Berufskollegen vorschreiben, wie er es anwendet." Doch koste das Spritzen ja auch viel Geld. Und so sei "noch kein Landwirt rausgefahren, wenn’s nicht nötig war". Eine Krebsgefahr beim Glyphosat sehe er nicht, sagt Zahn. Ebenso halte er den Zusammenhang mit dem Insektensterben für "weit her geholt".

Zahn erachtet hier Insektizide als weit gefährlicher als das Herbizid. Und wenn man stattdessen fünfmal den Boden bearbeite, zerstöre dies mehr Kleinlebewesen als das Spritzen. Falls Glyphosat aber verboten werde, gebe es "Nachfolgeprodukte, die kosten dann zehnmal so viel", so Zahn. Der Ortsbauernverbands-Vorsitzende übt auch Kritik am Verbraucher: Dieser wolle „das beste Lebensmittel zum billigsten Preis. Tatsächlich geben die Bundesbürger heute im Schnitt nur noch knapp 14 Prozent ihres Einkommens für die Ernährung aus.

"Wir fühlen uns als Spielball der Politik", beklagt Zahns Kollege vom Ladenburger Bauernverband, Karl Meng: Es gebe "weltweit keine Studie, die belegt, dass Glyphosat Krebs erregt", und kein Mittel sei "so gut untersucht". Gleichwohl setze er es in seinem Betrieb schon seit sechs Jahren nicht mehr ein. Und unter Ladenburgs Landwirten wisse er "in den letzten zwei, drei Jahren keinen, der Glyphosat genommen hat". Meng: "Man kann ohne dieses Mittel leben."“So versuche er, den unliebsamen Beiwuchs über die Fruchtfolge und über Bodenbearbeitung im Griff zu halten. Hier in der Region gehe das, schwieriger sei es etwa im Kraichgau mit seinen erosionsgefährdeten Hanglagen.

Auch Neckarhausens Landwirte, nur noch zwei Betriebe im Vollerwerb, setzen aufs herkömmliche Bearbeiten "mit Pflügen oder Grubben", so Ortsverbandsvorsitzender Hermann Krauß. Allerdings bedeute dies drei bis vier Arbeitsgänge. Zudem misst ein Fünf-Schar-Pflug nur einen Bruchteil der Breite eines Spritzenauslegers. Entsprechend länger, so Krauß, sitze man da auf dem Traktor, vom Dieselverbrauch ganz zu schweigen.

Auch plädieren gerade die Glyphosat-Befürworter, auf tiefes Pflügen zu verzichten, nicht nur zur Schonung der Bodenstruktur, sondern sogar als Klimaschutz-Beitrag - emittiere gepflügter Boden doch wesentlich mehr an Kohlendioxid. Ein Pro und Contra, das "Otto-Normal-Verbraucher"“ die Meinungsfindung knifflig machen kann.