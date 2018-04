Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. "Erzieht eure Kinder ohne zu viel Strenge", war der Leitsatz von Johann Friedrich Oberlin, der im Elsass eine Kleinkinderschule eingerichtet hatte. Im 19. Jahrhundert wurden in fast allen größeren Gemeinden solche Einrichtungen im Raum der Kirche geschaffen. Die "Gemeindepflegearbeit" mit Krankenpflegestation begann in Leutershausen vor 130 Jahren.

Angeregt durch Pfarrerin Anna Teutsch, betrieb um 1888 Gemeindemitglied Katharina Stöhr eine evangelische Kleinkinderschule. Um Kinder zu betreuen und zu unterrichten, stellte sie ihren eigenen Wohnraum zur Verfügung. Lange Zeit betreute sie bis zu 70 Kinder. Nach zehn Jahren ihrer segensreichen Arbeit konnte man in dem leer stehenden Haus in der Lindenstraße 2 die Betreuung der Kinder mit einer Schwester des Diakonissenhauses fortsetzen. Viele Jahre betreute die erste offizielle Kinderschwester Mina Höflich die neue Kinderschule. Im Jahr 1900 wurde der Frauenverein in Leutershausen gegründet, der dann die Kinderbetreuung in seine Obhut nahm.

Nach dem Ersten Weltkrieg reifte die Planung für einen Neubau, doch der Gemeinde fehlte das Geld dafür. Ende der 1930er Jahre wurde der Betrieb im Kindergarten von der Gesundheitsbehörde untersagt. Im Dritten Reich durfte zudem der Name "Frauenverein" nicht mehr geführt werden. Die Aufgaben jedoch blieben die gleichen. Mit dem Erwerb des ehemaligen "Armenhauses" in der Martin-Stöhr-Straße (Grammeloch-Gasse), das 1955 an die Familie Herbig verkauft wurde, konnte man nur eine Übergangslösung finden. Hier richtete die Evangelische Kirchengemeinde eine Kleinkinderschule mit Lehrsaal ein. Der Kirchengemeinderat suchte dennoch eine Lösung und fand diese im Lindensaal. Hier wurde der sogenannte "Eiskeller" als Kindergartensaal eingerichtet. Aber auch der neue Kindergarten war für die Gemeinde damals nur eine Notlösung.

Zu Beginn der 1950er Jahre wollte der Kirchengemeinderat endlich Nägel mit Köpfen machen und nahm die Planung für den Neubau eines Gemeindehauses mit großem Kindergarten in Angriff. Obwohl kaum Geld vorhanden war, kamen durch vielfältige Aktivitäten Mittel zusammen, die den Grundstock für den Neubau in der Fenchelstraße legten. Am 14. März 1953 fand der erste Spatenstich statt, ausgeführt von der damaligen Leiterin "Tante Anne" und Pfarrer Gerhard Höfer. Zunächst wurde das Gemeindehaus mit drei Wohnungen, Nebenräumen und einem großen Saal im Kellergeschoss gebaut. Gruppenräume gab es damals noch nicht. Am 9. Oktober 1955 fand die feierliche Einweihung des neuen Gemeindehauses in Anwesenheit von Oberkirchenrat Katz statt. Alsbald konnte der Kindergartenbetrieb mit Schwester Annekäthe und Tante "Lydia" aufgenommen werden.

Die Hoffnung, nun für längere Zeit die Raumfrage für den Kindergarten gelöst zu haben, war jedoch trügerisch. Durch Erschließung neuer Wohngebiete zogen viele junge Familien nach Leutershausen, die ihre Kinder im Kindergarten unterbringen wollten.

Anfang der 1970er Jahre begann die Evangelische Kirchengemeinde mit dem Anbau am Hauptgebäude. Alle Räume konnten 1972 bezogen werden. Zwei Gruppen- und Nebenräume kamen dazu. Da diese später immer noch nicht ausreichten, entschloss man sich, weitere Gruppenräume zu bauen. Im Jahr 1979 wurde die Schwesternstation, die im Gebäude mit untergebracht war, aufgelöst. Ihre Aufgaben übernahm die kirchliche Sozialstation Schriesheim-Hirschberg.

Immer wieder waren Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten an dem öffentlichen Gebäude erforderlich. Dies traf auch auf den evangelischen Kindergarten zu. Trotz mancher Schwierigkeiten entschloss sich der Kirchengemeinderat, einen abermaligen Erweiterungsbau zu erstellen. Schließlich erfolgte ein weiterer Um- und Anbau, der 1985 fertiggestellt werden konnte.

Insgesamt standen fünf Gruppenräume mit Spielecken für die Kinder zur Verfügung. In den zwei Küchen konnte man Mahlzeiten zubereiten sowie hauswirtschaftliche Aktivitäten ausüben. Zudem gab es einen Bewegungsraum. Im Sinnesraum "Sternzelt" bestand die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Für Elterngespräche mit den Erzieherinnen und Erziehern gab es dann noch einen weiteren Raum.

Zudem konnte auch der große Gemeindesaal für vielerlei Aktivitäten dienen. Besonders in der warmen Jahreszeit wurde der Außenbereich mit einem Bauwagen und einer großen Rasenfläche sowie vielfältigsten Möglichkeiten gerne zum Spielen genutzt. So manches Kindergartenfest ist hier auch schon über die Bühne gegangen.

Das vielfältige Kreativangebot des Kindergartens in all den Jahren aufzuzählen, würde an dieser Stelle sicherlich den Rahmen sprengen. Ein Kindergarten für über 100 Kinder fordert im Laufe der Jahre auch seinen Tribut. Durch die starke Nutzung musste das Gebäude im Laufe der Jahrzehnte immer wieder mit hohem Kostenaufwand renoviert werden, damit die Betreuung von Kleinkindern gewährleistet werden konnte. Auch der Altbau erforderte umfassende Sanierungsmaßnahmen.

Zum 50-jährigen Bestehen wurden im Außenbereiche eine Nostalgiepumpe, zwei Wasserläufe, Röhren zum Kriechen und ein größerer Sandkastenbereich in Betrieb genommen. Der neue Abenteuerspielplatz wurde damals mit großer Begeisterung von den Kindern in Beschlag genommen.

Der Kindergarten hat sich in den zurückliegenden Jahren stetig weiterentwickelt. Viele Kindergärtnerinnen, Erzieher und Erzieherinnen haben durch ihre Persönlichkeiten das Leben in dieser langen Zeit im Kindergarten mitgestaltet und geprägt. Der Zahn der Zeit nagte allerdings immer stärker an dem Gesamtgebäude. Die räumlichen Verhältnisse waren nicht mehr tragbar. Im Jahr 2012 stellten Sachverständige fest, dass das Gebäude dringend saniert werden muss.

Die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde haben sich nach allen diskussionsfähigen Optionen letztlich auf einen Abriss des Gebäudes und einen kompletten Neubau des Kindergartens verständigt. Ein neuere modernere Variante des Kindergartens wird nach den vorliegenden Bauplänen auf dem bisherigen Gelände gebaut werden. Aktuell laufen die Entkernungsarbeiten, ab 2. Mai wird abgerissen.

Der Bau vom Kindergarten wird von der Gemeinde Hirschberg übernommen, wobei die Betriebsträgerschaft die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen übernimmt. Die baut ihr Gemeindehaus auf dem Freigelände gegenüber vom Rathaus an der Großsachsener Straße. Mit dem Abriss des Gebäudekomplexes geht 2018 die 63-jährige Geschichte vom evangelischen Kindergarten mit Gemeindehaus zu Ende.