Weinheim. (keke) Der Gemeinderat hat sich im Verlauf der letzten Sitzung mit diversen Kostensteigerungen auseinandergesetzt. Ein weiteres Thema war die Zukunft des Friedhofsgebäudes in Weinheim. Aber auch andere, zum Teil kontroverse Punkte kamen zur Sprache.

Für den Neujahrsempfang 2019 der Stadt bleibe es beim bisherigen Standort im Großen Sitzungssaal des Rathauses, beantwortete Erster Bürgermeister Torsten Fetzner eine Anfrage von Stadtrat Matthias Hördt (Die Linke). Hördt hatte sich in der Vergangenheit mehrfach dafür stark gemacht, nach einem anderen Veranstaltungsort zu suchen, da der Sitzungssaal nicht barrierefrei zu erreichen ist.

Darüber hinaus war es in den zurückliegenden Jahren wegen der Enge des Saals und der nicht möglichen Bestuhlung immer wieder zu Kreislaufproblemen unter den Besuchern gekommen. Für 2020 könne er sich aber vorstellen, den Neujahrsempfang auch an einem anderen Ort abzuhalten, machte Fetzner Hoffnung. Alternativ wäre der Anbau eines gläsernen Fahrstuhls an das Schloss möglich. Der Einbau eines Innenfahrstuhls sei aus Kosten- und Denkmalschutzgründen nicht möglich, schloss Fetzner eine solche Variante aus.

Der Neubau des geplanten Schulzentrums Weststadt (SZW) kommt in die Gänge. Damit es dabei zu keinen Zeitproblemen durch die erforderliche europaweite Ausschreibung der ersten sieben Gewerke kommt, ermächtigte der Gemeinderat im Verlauf seiner jüngsten Zusammenkunft Bürgermeister Torsten Fetzner, die Aufträge für den ersten Vergabeblock ohne vorherige Rücksprache mit den Räten zu erteilen; unter der Maßgabe, dass die Kosten den vorgegebenen Rahmen nicht überschreiten. Sollten schon im Vorfeld Kostenüberschreitungen abzusehen sein, müsse der Gemeinderat unverzüglich informiert werden, damit er über die weitere Vorgehensweise entscheiden kann, so der Vorbehalt. An der Breslauer Straße müsste bald einiges zu sehen sein: Von Montag, 26. November, an steht als Erstes der Abriss des Horts und der betroffenen Wohnungen an.

Als Kosten für Rohbau-, Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Sanitärinstallationen, Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie für die Wärmedämmung an den technischen Anlagen sind 9,1 Millionen Euro vorgesehen. Was 47,3 Prozent der kalkulierten Gesamtkostensumme in Höhe von 19,1 Millionen Euro entspricht. Man sei gezwungen, die Vergaben zu beschleunigen und hoffe, dass es bei den kalkulierten 9,1 Millionen Euro und damit fast 50 Prozent des gesamten Bauvolumen bleibt, so Holger Haring (CDU). Das sahen auch die meisten anderen Fraktionen so. Zumal dies zuvor so auch bereits von der Baukommission empfohlen und abgesegnet worden war. Die FDP bleibe bei ihrer skeptischen Haltung, beschieden Wolfgang Wetzel und Andrea Reister (FDP) - und enthielten sich der Stimme.

Die Radweg-Lösung: Einhelliges Lob erntete die Verwaltung für die rasche Umsetzung des unter anderem von der GAL geforderten Radwegs zum Hauptbahnhof. Den Hintergrund hierzu bildet das Ziel, Radfahrern eine gefahrlose Umfahrung des Postknotens zu gewährleisten, während der Bauarbeiten im Zuge von dessen Umgestaltung voranschreiten. Die Beleuchtung des Ersatzradwegs sei "top" und sollte nach Möglichkeit auch nach Beendigung der Bauarbeiten beibehalten werden, so Elisabeth Kramer (GAL). Handlungsbedarf bestehe allerdings noch bei der Hinweisbeschilderung auf den Radweg.