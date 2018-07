Schriesheim. (fjm) Halbe Hähnchen, amerikanische Cocktails und italienische Spezialitäten oder doch lieber Burger auf dem Baseballplatz? Vor der Urlaubszeit geht es in Schriesheim am Wochenende noch einmal richtig rund. Alle Infos zu den Festen hier im RNZ-Kurzüberblick.

Gockelfest der "Bergstraß’"-Geflügelzüchter: Ein Programm brauchen die Vereinsmitglieder bei der traditionellen Feier nicht - Hähnchen, heiße Wurst, Pommes und Getränke reichen, um die Anlage am Ladenburger Fußweg für viele Schriesheimer zum Anziehungspunkt zu machen. Neu im Angebot ist in diesem Jahr aber Secco vom Weingut Wehweck. Am Samstag geht es auf der Zuchtanlage um 17 Uhr los, an Sonntag bereits ab 11 Uhr, auch am Montagabend wird ab 17 Uhr noch einmal zünftig gefeiert und gegessen. Für schattige und notfalls regensichere Sitzplätze haben die ehrenamtlichen Helfer gesorgt.

Softball-Laienturnier und Sommerfest der Raubritter: Das letzte Heimspiel der laufenden Saison haben die Baseballer der Raubritter am Sonntag mit 13:5 gegen die "Herrenberg Wanderers" gewonnen. Am Samstag geht es auf dem "Field of Dreams" weniger offiziell, aber sicher nicht weniger spannend zu: Ab 10 Uhr steigt auf der Vereinsanlage zum 21. Mal das inzwischen traditionelle Softball-Laienturnier. Dieses Jahr mit dabei sind die Titelverteidiger "Saubad Warriors", das "Team Smith", die "Baserobbers", die "Cantina Band" und zwei neue Teams, nämlich die "Nixkönner" und die "Sportfreunde Chiller". Dazu öffnet auch die Burger-Grill-Hütte der Raubritter. Der Verein wird die Gelegenheit zudem nutzen, seinen Sponsoren zu danken und Jubilare zu ehren. Auf Live-Musik und die Abendveranstaltung wird dieses Jahr aber verzichtet, weil der Tennisclub (TCS) parallel sein Sommerfest feiert: "Wir werden dann geschlossen zu unseren Nachbarn gehen und den Klängen der T-Band lauschen", so die Verantwortlichen.

Sommerfest des Tennisclubs: Bei den Tennisplätzen am Sportzentrum sorgt am Samstag ab 19.30 Uhr das Restaurant "La Pineta" für das leibliche Wohl, dazu gibt es eine "American Cocktail Bar" der Vereinsmitglieder neben den Tennisplätzen. Höhepunkt der Feier wird der Auftritt der T-Band, die mit ihrer Mischung aus Rock- und Popklassikern bis spät in den Abend die Besucher zum Mitsingen und Tanzen bringen wollen.