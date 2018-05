Von Günther Grosch

Weinheim. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Auch in diesem Jahr fiel der Hammer bei der Fundsachenversteigerung des Weinheimer Ordnungsamts wieder fast im Minutentakt. Gut 150 Interessierte hatten sich schon lange vor Beginn auf dem Gelände vor der Friedrichschule eingefunden, um das Angebot zu begutachten. Hier warteten 67 im Stadtgebiet gefundene Herren-, Damen- und Jugendfahrräder auf neue Besitzer.

Aber auch liegen gebliebener oder verloren gegangener Schmuck, diverse Uhren, Sonnenbrillen, Elektroartikel - vom "ionischen" Haarfön bis hin zum Rasierapparat - sowie "abgelegte" Kleidungsstücke waren billigst als Schnäppchen zu erwerben. Als gewiefter Auktionator erwies sich einmal mehr Michael Naumburg. Dimitri Ntions rollte jeweils die aufgerufenen Drahtesel herbei. Für die ordnungsgemäße Verbuchung und Kassenführung sorgten Sarah-Kristin Fünfstück und Vivana Pecorelli. In jeweils Zwei-Euro-Schritten trat Naumburg in die Pedale des angebotenen "rollenden Materials".

Fast neues E-Bike für 500 Euro

Und steigerte ein 21-Gang-"Pegasus"-Prachtstück vom Zehn-Euro-Anfangsgebot auf das Fünffache dieses Betrags. Weniger ertragreich kam dagegen ein 26-Zoll-"Peugeot-Klassiker" aus den 1970er-Jahren unter den Hammer. Gerade einmal fünf Euro schlugen hier zu Buche. Und auch dies erst nach mehrmaligem Aufruf. Ob das Rad bei der demnächst im Weinheimer Terminkalender stehenden "Dritten Velowino"-Nostalgie-Radtour durch den Odenwald wieder auftaucht, war von dem neuen Besitzer allerdings nicht zu erfahren.

Mountainbike um Mountainbike, dazu Renn- und Trekkingräder mit und ohne Scheibenbremse, aber auch etliche bis auf den Rahmen oder die Vorderradgabel abgemagerte Skelette fanden neue Besitzer und Verwendungszwecke. Am Ende klimperten knapp 2000 Euro in der städtischen Kasse. Wobei das teuerste Fahrrad - ein fast neues E-Bike im zuvor vom Fachhandel bestätigten Wert in Höhe von 2400 Euro - für schlappe 500 Euro eine neue Heimstatt fand.

Allerdings blieben auch 22, zum Teil sattel- und kettenlose Räder "in Sparversions-Ausführung" ohne Liebhaber und auf Halde. Für sie bleibt der Schrotthändler wohl die letzte Anlaufstation.