Die neue Ausbildungswerkstatt ist bereits in Betrieb.

Am Donnerstag übergab Gerhard Freiwald (Freudenberg Real Estate) den Schlüssel offiziell an Ausbildungschef Rainer Kuntz. Fotos: Kreutzer

Weinheim. (keke) "Das Ganze ist eine langfristige Investition in die Zukunft des Standortes und ein Bekenntnis zur Ausbildung". Stolz schwingt mit, als Freudenberg-Ausbildungsleiter Rainer Kuntz diesen Satz sagte. Mit einem Kostenaufwand von 8,5 Millionen Euro, davon allein 2,9 Millionen für Ausstattung, Einrichtung und Maschinen, hat das weltweit tätige Technologieunternehmen an seinem Stammsitz in Weinheim jetzt sein Zentrum für Aus- und Weiterbildung eingeweiht. Dieses entspricht modernsten Anforderungen.

Wo noch bis ins Jahr 2002 auf historischem Gelände Leder hergestellt wurde, ist in knapp 18-monatiger Bauzeit ein 66 Meter langes, 21 Meter breites und zehn Meter hohes Gebäude entstanden, nannte Gerhard Freiwald von Freudenberg Real Estate weitere Zahlen. Auf 2600 Quadratmeter Bruttofläche werden hier aktuell 275 Auszubildende auf die Berufswelt von morgen vorbereitet.

Der digitale Wandel verändere die Arbeitswelt auf dramatische Weise, so Ausbildungsleiter Kuntz. Die nächste Generation von Facharbeitern müsse den Einsatz von Industrierobotern und intelligenten Fabrikstraßen koordinieren, Prozesse an hochkomplexen Maschinen steuern und IT-Probleme lösen: "Ausbildungsgänge werden interdisziplinärer und komplexer, Prozessmanagement und IT-Kenntnisse immer wichtiger."

Bereits 2017 hatten die "Talentplattform Ausbildung.de" und das Wirtschaftsmagazin Capital Freudenberg als eine von Deutschlands besten Ausbildungsstätten ausgezeichnet. Das alte Bildungszentrum - die "Lehrwerkstatt" - sei nach 54 Jahren "verrentet" worden, so Kuntz. Beim Umzug vom alten ins neue Gebäude hätten er und seine Kollegen "Dinge gefunden, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt haben". Roboter, 3 D-Drucker und selbstfahrende Autos würden die Prozesse in Produktion und Logistik vereinfachen, so Tilman Krauch, Vorstandsmitglied der Freudenberggruppe. Zugleich aber könnten durch die Digitalisierung Berufe entstehen, die neue Qualifikationen erfordern, verwies er vor gut 100 geladenen Gästen auf weitere Herausforderungen.

Selbst- und Prozessmanagement sowie die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen seien nun Voraussetzung. Das Wissen über Technologien müsse jederzeit abrufbereit zur Verfügung stehen. "Unser Ziel ist es, Auszubildenden hierfür eine moderne Lernumgebung zu bieten", so Krauch. "Die Wichtigsten am Standort aber seid ihr", machte er gegenüber den Azubis deutlich: "Ihr bringt Interesse, Begeisterung, Fleiß, Kreativität und Disziplin mit."

Der Arbeitgeber Freudenberg bringe seinerseits Werte und Grundsätze ein, die "langlebiger sind als Industrie 2.0, 3.0 und 4.0". Seit 170 Jahren sei die Qualifizierung junger Menschen fester Bestandteil der Ausbildungskultur von Freudenberg, betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann in einem verlesenen Grußwort. Mit diesem "Leuchtturmprojekt", das "weit über die Region hinaus wirkt", bekenne sich das Unternehmen zur Dualen Ausbildung.

"Unternehmerischen Weitblick mit besonderem Gespür" in Verbindung mit "Bodenständigkeit, Innovationsbereitschaft und Vielfalt" mache die Erfolgsgeschichte von Freudenberg aus, lobte der stellvertretende Landrat Joachim Bauer. "Die Zukunft hat hier bereits begonnen", schloss sich OB Heiner Bernhard an. Er warnte vor wirtschaftlichen Engpässen und davor, dass ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften drohe. Bereits heute habe jede zweite Firma Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen: "Freudenberg hat die Zeichen der Zeit erkannt." Mit dem Bau des Bildungszentrums habe Freudenberg eine strategische Entscheidung getroffen, die in eine positive Zukunft führt.

"Erfolgsfaktoren einer modernen Ausbildung in der digitalen Transformation" nannte per Impulsreferat der Geschäftsführer der "Festo Didactic Training und Consulting", Klaus Zimmermann. Eine entscheidende Rolle falle dabei den Ausbildern zu, die Lernprozesse individuell gestalten müssten. Dabei gelte es, "Kompetenz in der Breite zu entwickeln, zu identifizieren und zu qualifizieren".