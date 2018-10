Oben bleiben wollen die Freien Wähler, und in der oberen Etage des Café Florian am Marktplatz erläuterten sie, wie das gehen soll (v.l.): Pressesprecherin Anette Roland, Stadtverbandschefin Monika Springer, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Klaus Ditzen und Christian Mayer sowie der neue Fraktionschef Günter Bäro. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Ende Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahlen fordern die Parteien zu frühzeitigen Reaktionen heraus. Als erste luden jetzt die Freien Wähler (FW) zum Pressegespräch ein. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass nach dem freiwilligen Ausscheiden des bisherigen Fraktionssprechers Gerhard Mackert nun mit Günter Bäro ein neuer Mann an der Spitze der Fraktion steht. Was Bäro dazu nutzte, die neue Personal-Aufstellung und die politischen Ziele der Freien Wähler für die kommenden Monate vorzustellen.

Ein vorangegangenes, gut vierstündiges Seminar in den Räumen des Kindergartens Waid hatte hierfür die Weichen gestellt. Die Grundhaltung der Wählervereinigung bleibe unverändert, interpretierte Bäro dessen Ergebnis. Ihre Mandatsträger seien keine Parteisoldaten und ließen sich in Entscheidungsfindung oder Abstimmungsverhalten "von Niemandem zu etwas drängen".

Bereits in den zurückliegenden Legislaturperioden, so Bäro, habe es immer wie-der unterschiedliches Abstimmungsverhalten unter den FW-Stadträten gegeben, "ohne dass deshalb hinterher jemand gerüffelt wurde". Klaus Ditzen und Christian Mayer stehen Bäro als stellvertretende Fraktionsvorsitzende zur Seite - wie dies auch unter Mackert der Fall war.

Das operative Geschäft sei das eine, so Bäro. Im Sinne von "Das Beste für Weinheim" zu handeln, stelle die andere Seite dar. Um die Bürger vom Programm der Wählervereinigung zu überzeugen, werde wieder ein sogenannter Wahl-Simulator ins Internet gestellt, so wie auch schon bei der vorangegangenen Kommunalwahl: "Wir müssen uns verjüngen und kämpfen deshalb um jeden Kandidaten, der jünger als 40 Jahre ist." Dass dies "nicht einfach" sei, verhehlte Bäro nicht, da sich vor allem die Generation der 30- bis 50-Jährigen in Familie und Beruf besonders gefordert sehe. Bis zum 18. März müssen die Wahllisten abgegeben sein.

Stadtverbandsvorsitzende Monika Springer berichtete, dass sich in allen Ortsteilen die Listen mit Namen "auch jüngerer Menschen" rasch füllten. Man befinde sich auf einem guten Weg. Lediglich in Oberflockenbach herrscht noch weitgehend Funkstille, bedauerte Springer. Mit Blick auf das nach wie vor unerfüllte Verlangen der Oberflockenbacher nach einer eigenen Sporthalle seien hier Frust und Enttäuschung nach wie vor groß. Der dortige Ortschaftsrat fühle sich vom Gemeinderat "zurückgesetzt", beschrieb Springer den vorherrschenden Tenor, der durchaus zu denken gibt: "Wir haben doch sowieso keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Gemeinderats."

Klaus Ditzen und Christian Mayer erläuterten die Wahlschwerpunkte. Als große Überschriften stehen hier eine verstärkte Bürgerbeteiligung mit Blick auf Frauen, Jugend, Senioren und Familien sowie der Bereich Schulen, Bildung, Kultur und Integration. Das Thema "Stadtentwicklung - Leben und Wohnen" findet seine Untergliederungen in Arbeit, Landwirtschaft, Gewerbe, Handel und Tourismus zum einen und in den Bereichen Mobilität, Verkehr und Umweltschutz zum anderen. Für Ditzen ein Herzensanliegen. Er will "eine stärkere Anbindung der Ortsteile, damit die nicht immer nur das Rücklicht sehen". Nicht ausgespart bleiben gleichfalls Sicherheit, Vereine, Betreuung, Verwaltung und Digitalisierung sowie - nicht mit Absicht als letzter Punkt aufgeführt - "Finanzen und Haushaltsplanung". Hier plädierte Mayer dafür, die in Agonie liegende "Zukunftswerkstatt" und den "Arbeitskreis Stadtentwicklung" wieder ins Leben zu rufen.

Wichtige Baustellen stellten darüber hinaus die Verkehrsplanung und das Thema Hotelneubau dar. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung Ende Januar soll die genannten Schwerpunktthemen absegnen, ehe im Verlauf einer weiteren außerordentlichen Zusammenkunft im Februar die Verabschiedung der Wahlliste auf dem Programm steht.