Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Insgesamt 1400 wahlberechtigte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 21 Jahren hatte die Gemeinde in der vergangenen Woche angeschrieben und zum Jugendforum in den Bürgersaal im Rathaus Edingen eingeladen. Gekommen war ein knappes Dutzend.

"Die Resonanz könnte größer sein", stellte Bürgermeister Simon Michler eingangs des Treffens fest, mit dem der noch amtierende Jugendgemeinderat (JGR) und die Verwaltung die anstehenden Neuwahlen vom 3. bis 9. Dezember bewerben wollten - sowohl was die Anzahl der Kandidaten als auch die Wahlbeteiligung betrifft. Denn bei der ersten Wahl eines Jugendgemeinderats 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 5,6 Prozent und die Anzahl der Bewerber bei zwölf.

Genauso viele, wie das Gremium an Plätzen zu vergeben hat. "Es ist interessant, auf diese Weise an Kommunalpolitik herangeführt zu werden. Man kann etwas bewegen und es sieht auch im Lebenslauf gut aus", erklärte Michler.

Bis sich der JGR und die Verwaltung über einen regen Austausch ins Benehmen setzten, dauerte es einige Zeit, doch jetzt läuft es, wie der Bürgermeister und JGR-Vorsitzender Timo Sanzol Rieth bestätigten. "Wir treffen uns alle sechs bis acht Wochen und sprechen über Themen, die den Jugendgemeinderat betreffen", sagte Michler. Zugleich ist der JGR eingeladen, Stellungnahmen zu relevanten Angelegenheiten abzugeben, wie beispielsweise zur Schulentwicklung oder zum geplanten Baugebiet am Tennisplatz in Edingen, wo der bestehende Rodelhügel weichen soll.

In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen im Alter von knapp zwölf bis 19 Jahren zwar wussten, dass der JGR ihre Interessen vertreten soll, doch von dessen Aktivitäten hatten sie bislang wenig mitbekommen. "Ich habe vom Jugendgemeinderat noch nichts gehört und auch keine Ideen für konkrete Projekte. Aber ich habe Interesse, mitzumachen", sagte Noemi, die bald zwölf wird.

Kurz schilderte Timo Sanzol Rieth die Geschichte des Jugendgemeinderats, der im Februar 2016 ins Amt eingeführt worden war. Er ging aus einer "Startergruppe" hervor, die sich gegen Pläne von Gemeinderatsfraktionen wehrte, Räume im Jugendzentrum einer Schulmensa zuzuschlagen. Danach erläuterte der Vorsitzende, der in der Hälfte der Amtszeit seinen Vorgänger Marlon Alcaniz-Schnur abgelöst hatte, die Aufgaben des JGR

"Wir sind die Interessenvertretung und das Sprachrohr der Jugendlichen. Wir haben ein Mitsprache-, Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat", sagte Sanzol Rieth. Außerdem verfügt der JGR über einen Etat für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Projekte in Höhe von 3000 Euro jährlich. Damit finanziert er etwa die Renovierung der Max-Hütte in Neckarhausen in Kooperation mit dem Repair-Café. Zudem war der JGR beim "Fest der KulturEN" und beim Kinderweihnachtsmarkt mit Aktionen und Ständen vertreten.

Die Neuwahl wird erstmals nur im Internet stattfinden. Wahlberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gemeldet sind. Sie erhalten spätestens 14 Tage vor der Wahl einen Zugangscode zum virtuellen Wahllokal. Jeder Wahlberechtigte hat zwölf Stimmen, die er auf die Kandidaten verteilen kann. Dabei dürfen auf jeden Kandidaten maximal drei Stimmen entfallen. Bewerbungen für den JGR können bis 9. November in den Bürgerämtern (Rathaus und Schloss) in Edingen und Neckarhausen abgegeben werden. Dort erhält man auch das entsprechende Formular.