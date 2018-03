Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Auf dem Weg zur Fusion der Sportvereinigung Fortuna Edingen mit der DJK Neckarhausen sind noch Fragen offen. Zumindest betonten das einige Mitglieder in der Fortuna-Hauptversammlung im "Friedrichshof" beim entsprechenden Tagesordnungspunkt. Hier gab der Dritte Vorsitzende Thomas Ritter-Neumann zunächst einen Sachstandsbericht aus den eigens eingerichteten und paritätisch besetzten Arbeitsgruppen zu den Themen "Wirtschaft", "Recht" und "Verein".

Als er die gemeinsame Informationsveranstaltung für Mitglieder beider Vereine ansprach, die in den nächsten Wochen stattfinden sollte, erklärte Rudi Reutemann, er halte es für besser, zunächst die Fortuna-Mitglieder zu informieren, bevor man in eine gemeinsame Sitzung gehe. Das habe er bereits als Teil einer der Arbeitsgruppen zu bedenken gegeben. Ritter-Neumann entgegnete, diese gemeinsame Sitzung habe man sich überlegt, weil es vielleicht Fragen gebe, die nur die DJK oder nur die Fortuna beantworten könnten.

Die anschließende gut einstündige Debatte verlief auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen und drehte sich daher lange im Kreis. Hier wollten Mitglieder "negative Emotionen" abgeholt wissen, dort sah sich der Vorstand überrascht genötigt, seine Vorgehensweise und Absichten zu verteidigen. "Ich will nur, dass die Mitglieder informiert sind", sagte Reutemann kategorisch. Ritter-Neumann: "Sag mir, was an unserer Arbeit nicht transparent sein soll."

Das Problem: Auch in dieser Hauptversammlung waren von rund 315 Mitgliedern lediglich 36 zugegen. Wie erreicht man die, die niemals kommen, später aber vielleicht das Zünglein an der Waage sein werden, wenn die Fusionsfrage demnächst gestellt werden soll? Er wolle verhindern, dass es mit dieser Fusion so gehe wie damals zwischen DJK und Viktoria Neckarhausen, sagte Reutemann, der langjährige Vorsitzende des Fortuna-Fördervereins, der im vergangenen Jahr sein Amt an Tony Esposito abgab. Auch damals schien eine Fusion der beiden Vereine in erreichbarer Nähe, als plötzlich lange nicht mehr präsente Viktorianer dem Ganzen den Dolchstoß versetzten.

Immerhin gelang es Ritter-Neumann, einige Fragen zur finanziellen Situation der DJK und dem künftigen Personal-Tableau eines Gesamtvereins aus der teils hitzigen Debatte herauszuhören. Er erklärte, dass der Neckarhäuser Verein finanziell gut dastehe, ließ aber allzu vertrauliche Zahlen weg. Fortuna-Vorsitzender Udo Döbele sagte, er selbst werde weitermachen, und auch Ritter-Neumann sei dabei. Wer am Ende welche Posten besetze, sei noch nicht geklärt. Ohnehin, so Ritter-Neumann, würden zu diesem Zeitpunkt lediglich der Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsvertrag im Entwurf vorliegen.

Jugendleiter Armin Adler und Kassenwart Klaus Berger gelang es schließlich, einen Vorschlag zu formulieren, über den Döbele abstimmen ließ: Mehrheitlich sprachen sich die Anwesenden dafür aus, den Termin für den gemeinsamen Informationsabend insgesamt beizubehalten. Erst danach wird eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung der Fortuna stattfinden.

Eine vom Vorstand vorgeschlagene Änderung des Paragrafen 22 der Vereinssatzung wurde einstimmig verabschiedet. Dabei geht es um das Vereinsvermögen, das bislang im Falle einer Auflösung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zugefallen wäre. Nun ist der Weg frei, die eigenen Finanzmittel dem neuen Gesamtverein zuzuführen. "Schnellstmöglich", sagte Vereinschef Udo Döbele auf RNZ-Anfrage, wann die geplante Fusion denn über die Bühne gehen soll.

Er hatte eingangs auch über personelle Veränderungen berichtet. So übernahm er selbst im Sommer 2017 wieder das Amt des sportlichen Leiters, weil Manuel Ihrig aus beruflichen Gründen aufhören musste. Nach dem Tod von Ehrenrat Paul Settmacher musste dieses Gremium teils neu besetzt werden. Heinrich Ranzenberger ist dabei, Jürgen Reinle und Jürgen Hörth, letztgenannter neuer Sprecher des Ehrenrats, machten weiter.

Der ausführliche Kassenbericht von Klaus Berger skizzierte eine "Punktlandung" zum ausgeglichenen Haushalt, trotz höherer Investitionen in die Be- und Entlüftung des Clubhauses.