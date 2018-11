Viele Neuigkeiten brachte Integrationsbeauftragte Parul Schreier (linkes Bild, l.) mit zur Sitzung - darunter positive Entwicklungen, aber auch Herausforderungen durch die weiter steigende Zahl unterzubringender Asylbewerber. Einige der im Dezember ankommenden Männer gambischer Herkunft werden in diesem städtischen Gebäude in der Hauptstraße untergebracht. Fotos: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Sehr positiv überrascht" zeigte sich Bürgermeister-Referentin Nicole Hoffmann angesichts der rund 30 in der Flüchtlingshilfe Ladenburg engagierten ehrenamtlichen Helfer bei deren jüngster Sitzung im Rathaus. Schnell wurde aber deutlich, dass der Arbeitskreis (AK) für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige auch weiterhin viel zu tun haben wird - und daher jeder weitere Unterstützer sehr willkommen ist.

Das gilt nicht nur für Familienpatenschaften, sondern ist auch weiteren Flüchtlingen geschuldet, die in Kürze in Ladenburg untergebracht werden müssen: "25 Menschen werden im Dezember in zwei Etappen kommen", sagte Integrationsbeauftragte Parul Schreier und konkretisierte: drei Familien aus Eritrea, dem Irak und Afghanistan sowie 14 Personen aus Gambia; Letztere seien überwiegend in der Umgebung erwerbstätig. "Wir müssen die Quote für dieses Jahr erfüllen, wir haben keine Wahl", erklärte Schreier - derzeit sei Ladenburg mit "30 Personen im Minus", 25 seien das "Maximum, das wir unterbringen können", und 2019 kommen weitere Asylsuchende: "Da werden wir ganz, ganz viel Unterstützung brauchen."

Untergebracht werden die Neuankömmlinge in Wohnungen in der Schulstraße, Hauptstraße, Wiesenstraße sowie An der Beint. Damit sind aktuell alle Möglichkeiten ausgeschöpft - zwar würden Verhandlungen geführt, die aber noch nicht spruchreif sind, so die Integrationsbeauftragte. In dem von der Stadt erworbenen Haus in der Mühlgasse gehe es zwar vorwärts, "aber nicht schnell genug für unsere Bedarfe".

Über die Pläne von Stadt und Gemeinderat informierte Stadtrat Wolfgang Luppe (FDP): So sei in Hinblick auf weitere Unterbringungen bereits der Beschluss gefasst worden, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Angedacht sind auf jenem Gebiet, wo heute noch nichts steht, feste Häuser, keine Container; wo genau, wollte Luppe noch nicht verraten.

Probleme gemacht habe, wie Schreier weiter ausführt, in der ohnehin angespannten Wohnungssituation die auch andernorts festgestellte Ausbreitung von Bettwanzen. Es seien sogar Kammerjäger zum Einsatz gekommen. Während die Fachleute ihrer Arbeit nachgingen, mussten die Bewohner ihre Unterkünfte verlassen. Für viele sei das mit großen Ängsten verbunden gewesen.

AK-Sprecherin Sabine Weil fand es traurig, dass die Bevölkerung immer noch nicht wisse, mit welchen Ängsten die Menschen leben: "Und das jahrelang." Nach wie vor ärgert sich das Vorstandsteam über das immer wieder gehörte Vorurteil, Flüchtlinge kriegten "von hinten bis vorn alles reingeschoben".

"Ich finde, wir sollten uns politisch mehr einbringen. Uns mehr zu Wort melden", schlug Irmgard Brehm vor, fassungslos über die aktuelle Abschiebe-Politik, von der kürzlich erst wieder fünf Gambier betroffen gewesen seien, die mitten im zweiten Lehrjahr steckten. Dass viele Menschen mit Duldungsstatus Probleme bekommen könnten, bestätigte auch Parul Schreier.

Das Regierungspräsidium verschicke gerade Post, in der es um eine Anhörung zur räumlichen Beschränkung gehe. Den Landkreis nicht mehr verlassen zu dürfen, bedeute konkret, dass hier lebende Asylsuchende etwa keine Sprachkurse mehr in Mannheim besuchen dürfen: "Wir empfehlen den Leuten, sich ganz schnell mit ihren Anwälten in Verbindung zu setzen."

Es kam aber auch Erfreuliches zur Sprache: So tragen die von Ehrenamtlichen geleiteten Kurse, darunter Deutschunterricht und Hausaufgabenhilfe, Früchte. Im Jugendzentrum "Kiste" werde hervorragende Arbeit geleistet, und auch der Austausch mit den Schulsozialarbeitern klappe gut, fasste Schreier zusammen. Stadtrat Max Keller freute sich, dass allein vier Flüchtlingskinder zum Bewerberkreis für den Jugendgemeinderat gehören: "Es kommt etwas zurück, es funktioniert was - sie haben sich getraut!"

Einen offensichtlich zurückgehenden Bedarf am "Café unter Freunden" erwähnte Monika Herbert und vermutete den Grund im damit einhergehenden Sonderstatus, den die Zielgruppe nicht mehr haben möchte. Man werde zum Jahresende Bilanz ziehen. Und auch die gut laufende Kleiderkammer mit ihren laut Eva-Maria Woll "vier pickepackevollen Räumen" braucht aufgrund feuchter Wände neue Lösungen.

Deutlich wurde, dass der Arbeitskreis zwar rührig, gut organisiert und eingespielt arbeitet, aber nach wie vor froh ist um jegliche weitere Unterstützung. Wichtig sind vor allem Paten in einzelnen Familien, ebenso werden zum Beispiel weitere Hausaufgaben-Betreuer gesucht. Auch Mobiliar oder andere Gebrauchsgegenstände wie Fahrräder werden immer wieder benötigt.

Info: Wer aktive oder materielle Hilfe beisteuern möchte, erreicht den AK unter ladenburg-hilft.weilnetz.de oder über die Mail-Adresse fluechtlinge@stadtladenburg.de.